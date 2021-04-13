Ezan başlayınca ağızdaki son lokma yenir mi?

Ramazan ayı geldi çattı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte dini konular merak edilmeye başlandı. Oruçla ilgili konular merak ediliyor. Sahur yaparken ezan başladığında ağızdaki lokmayı yemek orucu bozar mı sorusunun detayları belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, bu konuya açıklık getirdi.

Ezan Başladığında Ağızdaki Lokma Yenir mi?

Oruç kelime anlamıyla sözlükte engellemek, geri durmak, el çekmek, kendini tutmak anlamına gelir. Sahurdan akşam ezanına kadar orucu bozan şeylerden, cinsel ilişkiden, içeceklerde, yiyeceklerden el çekmek ve uzaklaşmak demektir.

Kur’an-ı Kerim’de orucun başlangıç ve bitiş saatleri belirlenmiştir. Buna göre, (Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın." (Bakara, 2/187) denmiştir.

İmsak vakti, oruca başlama vaktidir. Ayrıca bu vakit gecenin sona erdiğini de göstermektedir. Burada yatsı namazından çıkılıp sabah namazına girildiği anlaşılır. Sabah ezanı imsak vaktinin başlamasıyla beraber okunmaktadır. Ezan başladığı andan itibaren yemeyi ve içmeyi bırakmak gerekiyor. Ancak ağızda bir lokma kaldıysa yenilmesinde bir sorun yoktur.