Eyyam-ı Biyd ve Eyyam-ı Biyz nedir, ne demek? Aydınlık Günler oruçları ne zaman, hangi tarihlerde tutulur?

Üç ayların başların başlangıcı olan Recep ayıyla birlikte 2021 yılının ilk kandili olan Regaip kandili geride kaldı. On bir ayın sultanı Ramazan ayına kısa bir süre kala, oruç tutmak için hayırlı günler olarak kabul edilen Eyyam-ı Biyz yani Aydınlık Günler oruçları hakkında merak edilenleri derledik.

Eyyam-ı Biyd nedir?

Eyyâm-ı biyd, ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir. Bu gecelerde ay, normalden daha parlak göründüğü için bu adı almıştır. Resülullah, ayın bu günlerinde oruç tutulmasını önermiş ve o günlerde oruç tutmanın yılın tüm günlerini oruçlu geçirmiş gibi sevap olduğunu belirtmiştir.

Eyyâm-ı Biyd oruçlarının faziletleri nelerdir?

Kameri ayların 13, 14 ve 15.günleri yani ayın en parlak olduğu günlere ‘eyyâm-ı biyd’ adı verilmektedir. Bu günlerde oruç tutmanın faziletleri hakkında birçok hadis bulunmaktadır.

"Dört şeyi Resûlüllah (asm) Efendimiz hemen hemen hiç terketmedi diyebilirim: Âşûrâ orucu, Zilhicce'nin ilk on gününün oru­cu, her ayın 13, 14, 15. günlerinde oruç ve bir de sabah farzından ön­ce iki rek'at namaz..." (Ahmed bin Hanbel, Nesâi)

Peygamber Efendimiz(asm), Ramazan orucu farz kılınmadan önce "eyyam-i biyz" günlerinde bu orucu tutmuş (Ahmed, 5/246; Tirmizî, Savm, 41, 54), Ramazan orucu farz kılındıktan sonra da bu orucu tutmaya devam etmiş (Tirmizî, Savm, 54), "Kim her aydan üç gün oruç tutarsa ömür boyu oruç tutmuş gibi olur." (Tirmizî, Savm, 54, III, 135) ve "(Ramazan ayının dışında ) Oruç tutmak istediğin zaman, ayın 13, 14 ve 15. günlerinde oruç tut." (Suyuti, el-Camiu's-Sagir, 1/66 H. No: 892) sözleriyle bu orucun tutulmasını teşvik etmiştir.