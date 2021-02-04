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Eyüpsultan'da otobüs ve otomobil birbirine girdi: 3 yaralı!

Eyüpsultan'da otomobil ve otobüsün çarpışması sonucu bir kaza meydana geldi. Hasdal- Kemerburgaz Yolu'nda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

04 Şubat 2021 Perşembe 16:57
Eyüpsultan'da otobüs ve otomobil birbirine girdi: 3 yaralı!
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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde meydana gelen bir kazada 3 kişi yaralanırken Hasdal-Kemerburgaz Yolu trafiği bir süreliğine kilitlendi. Kemerburgaz yolu üzerinde saat 12.00 sularında meydana gelen kazada edinilen kazadan 3 kişi yaralı olarak kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre Mehmet Onur Sezer idaresinde olan ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs, önünde seyir halinde olan Ömer Öz yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobilin içinde bulunan 3 kişi yaralanırken yaralılar için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede bulunan vatandaşlarında yardımıyla araç içinde sıkışan yaralılar kurtarılarak ambulansa alındı ve hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle  Kemerburgaz yolu trafiği bir süreliğine kilitlenirken yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yerine gelen çekicilerin yardımıyla araçlar yol ortasından çekilirken polis ekipleri trafiği kontrollü olarak açılmasını sağladı.



Son Güncelleme: 04.02.2021 17:38
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulEyüpsultanKemerburgaz YoluTrafik Kazası
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