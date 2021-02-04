Eyüpsultan'da otobüs ve otomobil birbirine girdi: 3 yaralı!

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde meydana gelen bir kazada 3 kişi yaralanırken Hasdal-Kemerburgaz Yolu trafiği bir süreliğine kilitlendi. Kemerburgaz yolu üzerinde saat 12.00 sularında meydana gelen kazada edinilen kazadan 3 kişi yaralı olarak kurtuldu.
Kaza nedeniyle Kemerburgaz yolu trafiği bir süreliğine kilitlenirken yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yerine gelen çekicilerin yardımıyla araçlar yol ortasından çekilirken polis ekipleri trafiği kontrollü olarak açılmasını sağladı.
Son Güncelleme: 04.02.2021 17:38