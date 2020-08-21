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EYT’lilere yeni umut kaynağı Karma Emeklilik Sistemi nedir? Karma Emeklilik Sistemi ne zaman uygulanmaya başlayacak?

Uzun süredir emeklilikleri ile ilgili aradıklarını bulamayan EYT’lilere yeni umut kaynağı doğdu. TES ile karma emeklilik geliyor! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un açıklamaları sonrasında emeklilik ile ilgili tartışmalar başladı…

21 Ağustos 2020 Cuma 17:28
EYT’lilere yeni umut kaynağı Karma Emeklilik Sistemi nedir? Karma Emeklilik Sistemi ne zaman uygulanmaya başlayacak?
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Uzun zamandır ülkemizde en çok kendini gösteren sorunlardan biri olan EYT sorununa belki de çözüm olacak yeni bir sistemin uygulamaya konacağı açıklandı. İçinde bulunduğumuz dönemde binlerce vatandaş yaş koşulunu sağlamadıkları gerekçesi ile emekli olamıyorlar. Bu bağlamda hükümetten senelerdir EYT açıklamasını bekleyen binlerce vatandaşı ilgilendiren farklı bir açıklama yapıldı. Açıklamalara göre 2022 senesinde uygulamaya alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nden bahsedildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile ilgili önemli ayrıntılara yer verdi. Bakan konuşmasında bu uygulama kapsamında birden çok model olduğunu ve uygulamanın amacının emeklilere daha iyi bir gelir sunmak olduğunu aktardı.


 Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile beraber EYT’den ötürü senelerdir emekli olamayan milyonlarca kişi de hemen emekli olabilecekler.

EYT’liler İçin Karma Emeklilik Sistemi

Bakan Selçuk yapmış olduğu açıklamasında milyonlar kişinin emeklilik açısından şikayetleri olduğunu, bu sebeple yeni emeklilik sistemi ile birçok kişinin kolayca emekli olabileceğini aktardı. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile ilgili çalışmaların halen sürdüğünü, çalışmaların sona erdiğinde vatandaşlar ile paylaşılacağını ifade etti. Emeklilerin maaşlarında yükselme yapılması ve EYT’liler hakkında ise karma emeklilik sisteminin uygulanacağı, erken emeklilik için farklı yöntemlerin ortaya çıkacağını anlattı.

Karma Emeklilik Sistemi Ne Zaman Uygulanmaya Başlayacak?

Karma Emeklilik sisteminin ne zaman uygulanmaya alınacağı konusunda kesin bir ifadeye yer verilmedi. Sistem üzerinde çalışmaların devam ettiği, çalışmaların sonlanınca açıklanacağı belirtildi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin 2022’de uygulamaya alınacağını aktarmıştı.



Son Güncelleme: 21.08.2020 17:28
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