EYT'de (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) son durum ne? Gündemdeki EYT son gelişmeleri

Sigorta prim gününü doldurmalarına rağmen yaş şartını sağlayamadığı için emekli olamayan yüz binlerce kişi EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, EYT ile ilgili yeni gelişmeleri bildirdi.

EYT ile ilgili yeni gelişme var mı?

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Emeklilikte Yaşa Takılanlar’a ilişkin açıklamalarda bulundu. EYT’lilerin teknik adı ‘’ olan emeklilik sonrasında da çalışmak istediklerini ve dünyada 48 yaşındaki kişilerin yaşlı kabul edilmediğini aktardı. Selçuk, emeklilik konusunda çalışmaların devam ettiğini ve sürecin uzun olacağını da belirtti.

Bakan Selçuk, ‘Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ kavramı yerine ‘Emeklilikte Yaşı Tutmayanlar’ demeyi tercih ettiklerini vurguladı. Emekli olmak için sigorta süresi, prim ödeme ve yaş gibi kriterlerin sağlanması gerektiği ve bunlardan biri eksik olduğunda emekliliğin gerçekleşemiyor. Emekliliğin ‘yaşlılık aylığı’ olduğuna değinen Selçuk, EYT bekleyenlerin ortalama yaşının 48 olduğunu ve dünyada 48 yaşın yaşlı olarak kabul edilmediğini söyledi. Geçtiğimiz yıl emekli olanların yaş ortalamasının 53 olduğu ve emeklilik yaşının 65 yaşa dönmesinin ancak 2048 yılında gerçekleşebileceğini aktardı.