EYT yasası çıktı mı? EYT son gelişmeleri ve güncel haberleri

TBMM gündemine zaman zaman EYT ile ilgili yeni kanun teklifleri ve soru önergeleri yapılmaya devam ediyor. Hükümetin EYT ile ilgili bir adım atıp atmayacağı halen merak konusu iken, son dönem içerisinde EYT ile ilgili hükümet tarafından bahsi geçirilmiş bir konu bulunmuyor. Diğer yandan daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar neticesinde de EYT ile ilişkin herhangi bir çalışma yapılmayacağı görülmüştü. Zira Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından da EYT kapsamında bir hazırlık yapılmadı.

EYT yasası çıkarsa kimler emekli olacak?

Bakan Selçuk açıklamıştı

EYT’li vatandaşların ortak sorunları, sigortaya giriş yaptıkları tarihten sonrayaşının değişikliğe uğramış olmasıdır. 1999 senesinden önce işe giren çalışanların emekli olabilmeleri için, yapılan yeni düzenleme sonrasında belirli bir yaşa erişmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda 1999 senesinden önce sigorta kapsamında giren vatandaşların emekli olabilmeleri için kadınların 20, erkeklerin 25 sene sigortalı kalmaları ve 5000 prim gününü doldurmaları gerekli olmaktadır.

Daha önce EYT hakkında önemli açıklamalarda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli olunabilmesi için 3 koşulun aynı anda sağlanması gerektiğini ifade etti. Sigortalılık süresi, yaş ve prim ödemelerinin tamamına yönelik koşulların sağlanması gerektiğini, bunlardan biri sağlanmadığında emekli olunamadığını aktardı. Emekli maaşının yaşlılık aylığı olarak nitelendirilebileceğini, 48 yaşında emekli olan birinin dünyanın hiçbir yerinde yaşlı olarak kabul edilmediğini ifade etmişti.

Buna göre EYT kapsamında şimdiye dek bir gelişme yaşanmadı. İlerleyen süreçte de yaşanmayacağı tahmin edilse bile, önemi bir adım atıldığında yine sitemiz üzerinden öğrenebilirsiniz.