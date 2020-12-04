EYT TBMM'ye ne zaman gelecek?

Emeklilikte yaş sınırına olan vatandaşlarımız, art arda gündeme gelen EYT(Emeklilikte Yaşa Takılanlar) torba yasaya girdi mi? Sorularına cevap aramaktadırlar. TBMM’nin yeni yasama sürecinde yürürlüğe gelmesi beklenen, emekli olmak için prim ve gün şartlarına doldurmuş ama yaş sebebiyle emekli olmayan halkımız için bu haber halkımızı umutlandırmakta. Geçtiğimiz yıllardan itibaren gündemde ki yerini koruyan EYT tekrar gündemde yerini aldı. Milletvekili Ömer Fethi Gürer tarafından EYT’li vatandaşlar adına gündemde bir çalışma olup olmadığı sorusunu Aile, Çalışma ve Sosyal Bakanı olan Zehra Zümrüt Selçuk’a yöneltti. Zehra Zümrüt Selçuk'tan ise bu soru önergesine karşı cevap gelmedi.

TBMM’nin açılmasıyla birlikte yürürlüğe giren torba yasası, yaşa takılan emeklilerin yaş şartlarının değiştirilmesine ilişkin tartışmaları gündemde yerini aldı. Hükümet EYT konusunda olumlu bir adım atmazken gözler TBMM üzerine yöneldi. Emeklilikte yaş için birkaç yılı kalanlara uygulanabilir iki formül bulunmaktadır. Bunlar Almanya ve Finlandiya modelidir.

EYT İÇİN TBMM'YE SORU ÖNERGESİNDE BULUNULDU

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Ömer Fethi Gürer tarafından EYT’li vatandaşlar için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a soru önergesi olmuştu geçtiğimiz günlerde fakat bu önergeye karşı bir cevap gelmedi.

Bakan Selçuk, geçtiğimiz dönemlerde EYT konusunda yaptığı açıklamada "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor. Maliyet hesapları var. Prensipte de sorunu var. Emeklilik dediğimiz şey teknik olarak kullandığımız tabirde "Yaşlılık aylığı". Yaşlılık aylığı yaşlı olunca alınır. Dolayısıyla EYT bekleyenlerin ortalama yaşı 48’dir. Dünyanın hiçbir yerinde 48 yaş yaşlı olarak kabul edilmiyor" sözlerine değindi.

HABERİMİZDE SÜREKLİ EYT DEDİK PEKİ BU EYT NEDİR?

Halk ağzında tabiri caizse “Yaşlılık Aylığı” olarak bilinen emeklilik yasasında 08 Eylül 1999 tarihinde değişiklik oldu. Bu tarihten önceyse 18 yaşında işe başlayan bir kadın 20 yılda ve 38 yaşında, erkek ise 25 yılda ve 43 yaşında 5000 prim günüyle emekli olunabiliyorken 1999 yılında çıkarılan yasa ile emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 oldu. 1999'dan önce işe girmiş olanlar için de kademeli geçiş hükümleri kabul edildi. Buna önek verecek olursak;

1970 doğumlu olan ve ilk defa 1990 yılında çalışmaya başlayan erkek yaş şartı olmazsa 25 yıllık sigortalılık süresinin dolduğu 2015 yılında emekli olabilecekken, yaş şartı nedeniyle 52 yaşında, yani 2022 yılında emekli olabiliyor ve emeklilikte yaşa takılıyor.