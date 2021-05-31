EYT hakkında son durum nedir? Emeklilikte yaşa takılanlara müjde!

Vatandaşlar tarafından sıkça gündeme getirilen emeklilikte yaşa takılanlar konusu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in atacağı adımlar büyük ilgiyle takip edilmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den EYT hakkında henüz net bir açıklama gelmezken önümüzdeki günlerde EYT üyelerinin büyümesi ihtimali yüksek oranda görülmektedir. 8 Eylül 1999 tarihinden önce kadınlar 20 yıl, erkekler ise 25 yıl sigorta ve 5000 günlük prim şartını yerine getirerek emekli olabiliyorlardı fakat 8 Eylül 1999 tarihli 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlarda 58, erkeklerde 60’a yükseltilmiştir.

EYT hakkında son durum nedir?

2021 yılında EYT yönetmeliği çıkacak mı?

Türkiye’de sosyal güvenlik kanunundaki farklılıklar ve yıllar içinde ortaya çıkan durumlar nedeniyle bazı çalışanlar, yaş şartı dışındaki diğer tüm şartları sağladıkları halde emekli olamamaktadırlar. Bu durum karşısında mağduriyet yaşayan insanlar için geçtiğimiz aylarda açıklamalarda hükümetin EYT konusunda bir çalışması olmadığı bildirilmişti. Şu an için emeklilik yaşına gelmiş olanlar için bakanlığa ait bir çalışma yoktur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in EYT hakkında yapacağı yenilikler merakla beklenmektedir. EYT hakkında Vedat Bilgin'den bir açıklama gelmezken önümüzdeki günlerde EYT üyelerinin büyümesi ihtimali yüksek oranda görülmektedir.