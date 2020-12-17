EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) son durum ne, yeni gelişmeler var mı?

EYT ne demek?

EYT, emeklilikte yaşa takılanlar demektir. Emeklilikte yaşa takılma sorunu, 08.09.1919’da kabul edilmiş olan 4447 sayılı Kanunla gündeme taşındı. Kanun öncesinde erkeklere 25, kadınlara ise 20 yıl sigorta süreci ve 5 bin günlük prim gün sayısı emekli olabilmeleri için yetiyordu. Çıkan yeni kanunun ardından, kadınların emeklilik yaşları 58’e, erkeklerin emeklilik yaşları ise 60’a yükseltildi. Ayrıca emekli olmak için gereken prim gün sayısı da 7 bin güne çıkartıldı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk EYT ile ilgili yaptığı açıklamada, emeklilikte yaşa takılanların emekliye ayrıldıktan sonra da çalışmaya devam etmek isteğinde bulunduklarını, emekliye ayrılmanın teknik olarak “Yaşlılık aylığı” olarak adlandırıldığını ayrıca dünyada hiçbir yerde 48 yaşında olanların yaşlı olarak kabul edilmediğini belirtti. Bakan Selçuk, emekliye ayrılma konusu üzerinde reform çalışmalarının görüşülmeye devam ettiğini ve bu sürecin uzun soluklu olacağı bilgisini de verdi.

Bakan Selçuk ayrıca, EYT bekleyen vatandaşların ortalama yaşının 48 olduğunu ve dünya üzerinde hiçbir ülkede 48 yaşın yaşlı olarak kabul edilmediğini belirtti. Selçuk, geçtiğimiz yıl içinde emekli edilen vatandaşların ortalama yaşlarının 52 ile 53 arasında olduğunu ve bu yaş ortalamasının 65 yaşa çıkmasının 2048 yılını bulacağını da söyledi. EYT’li olan vatandaşların ise 65 yaşını beklemelerine gerek kalmayacak.