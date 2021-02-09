Exxen müşteri hizmetleri temsilcisi çağrı merkezi numaraları

Facebook, Instagram ve Twitter gibi birçok sosyal medya hesabı bulunan EXXEN’i bu mecralardan takip edebileceğiniz gibi bir müşteri olarak veya başka bir amaç ile iletişime geçmek istemeniz durumunda aşağıdaki numara ve adresleri kullanabilirsiniz.

EXXEN dijital platformunun müşteri hizmetlerine ulaşmak için;

0850 241 81 48 numarasını tuşlayarak iletişime geçebilirsiniz. Bu numara haftanın her günü ve günün her saati hizmetinizdedir.

Numarayı tuşladıktan sonra operatöre bağlanacaksınız ve sonrasında ise bir müşteri temsilcisine yönlendirileceksiniz.

Telefondan iletişim kurmak istemeyenler ise mail veya form yolunu tercih edebilirler;

exxen@gmail.comdatatr.com

https://yardim-exxen.ortusdesk.com/

EXXEN için verilen adres ise;

İSTANBUL – Beşiktaş ilçesi / Levent mah. / Hayat Sokak / Numara:4

Sitesine girdiğinizde karşınıza çıkacak online yardım chati soru ve sorunlarınıza en iyi şekilde yardımcı olacaktır.