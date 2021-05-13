Exxen bayramda ücretsiz mi, nasıl izlenir?

Acun Ilıcalı tarafından açıklanan bu haber izleyicileri sevindirdi. EXXEN uygulamasından ücretsiz yararlanmak için şu aşamalar gerçekleştirilmeli;

İlk olarak EXXEN uygulamasının web sitesine giriş yapılır

Giriş yapıldıktan sonra açılan ana sayfada yer alan ‘’Tüm Türkiye’ye Bayram Sürprizi’’ adında bulunan form gerekli bilgiler yazılarak doldurulur ve bedava nasıl yararlanılır öğrenilir.

Sürprizi’’ adında bulunan form gerekli bilgiler yazılarak doldurulur ve bedava nasıl yararlanılır öğrenilir. Eposta adresi yazmadan bilgiler tamamlanmıyor. Ücretsiz uygulamadan yararlanmak için öncelik olarak eposta adresi girilmeli. Ardından ise cep telefonu ve şifre ile kayıt olunur.

Karşınıza çıkan sözleşme ve gizlilik politikası onaylanarak devam eder.

Abone aşamaları sırasında bedava exxen izlemek için ‘BAYRAMDAEXXEN’ kodu ile giriş yapıldığında devam et butonuna tıklanır.

Gerekli bilgilerin doldurulması üzerinde ücretsiz üyelik gerçekleşiyor.

Arefe gününden başlayıp bayram boyunca devam eden ücretsiz deneyim EXXEN tarafından sunuluyor.