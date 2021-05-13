Exxen bayramda ücretsiz mi, nasıl izlenir?

Acun Ilıcalı tarafından açıklanan bu haber izleyicileri sevindirdi. EXXEN uygulamasından ücretsiz yararlanmak için şu aşamalar gerçekleştirilmeli;
- İlk olarak EXXEN uygulamasının web sitesine giriş yapılır
- Giriş yapıldıktan sonra açılan ana sayfada yer alan ‘’Tüm Türkiye’ye Bayram Sürprizi’’ adında bulunan form gerekli bilgiler yazılarak doldurulur ve bedava nasıl yararlanılır öğrenilir.
- Eposta adresi yazmadan bilgiler tamamlanmıyor. Ücretsiz uygulamadan yararlanmak için öncelik olarak eposta adresi girilmeli. Ardından ise cep telefonu ve şifre ile kayıt olunur.
- Karşınıza çıkan sözleşme ve gizlilik politikası onaylanarak devam eder.
- Abone aşamaları sırasında bedava exxen izlemek için ‘BAYRAMDAEXXEN’ kodu ile giriş yapıldığında devam et butonuna tıklanır.
- Gerekli bilgilerin doldurulması üzerinde ücretsiz üyelik gerçekleşiyor.
Arefe gününden başlayıp bayram boyunca devam eden ücretsiz deneyim EXXEN tarafından sunuluyor.
Son Güncelleme: 13.05.2021 14:39