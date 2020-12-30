Exxen abonelik fiyatları ne kadar olacak?

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın yeni projesi Exxen platformu için geri sayım başladı. 1 Ocak 2021 tarihinde erişime açılacak platformda yer alacak yapımlar açıklanmıştı. Platformun ne kadar olacak ise merak ediliyordu.

Kulisler Exxen’in aylık 7,99 TL abonelik fiyatı olacağı söyleniyordu. Acun Ilıcalı Exxen aylık abonelik fiyatını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda Exxen’in aylık 9,99 TL’den satışa çıkarılacağını duyuran Acun Ilıcalı yıllık aboneliklerde ise aylık 5,99 TL ücret alınacağı açıkladı. Öte yandan 1 Ocak tarihinde açılacak olan platform ilk 1 hafta ücretsiz olarak kullanılacak.

Acun Ilıcalı Exxen platformu hakkında daha önce yaptığı bir açıklamada platformun 900 milyon TL’ye mal olduğunu söylemişti.