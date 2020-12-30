İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ...
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından ifşa edildi!
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından...
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma ödeneklerinde yeni karar: Süre uzatıldı!
Son Dakika
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma...
7256 sayılı yasa gereği vergi yapılandırma başvuru ve ödeme süresi ertelendi! Resmi Gazete' de yayımlandı
7256 sayılı yasa gereği vergi...

Exxen abonelik fiyatları ne kadar olacak?

Exxen abonelik fiyatları ne kadar olacak merak ediliyordu. Acun Ilıcalı Exxen aylık abonelik ücretini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

30 Aralık 2020 Çarşamba 16:52
Exxen abonelik fiyatları ne kadar olacak?
Takip Et:

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın yeni projesi Exxen platformu için geri sayım başladı. 1 Ocak 2021 tarihinde erişime açılacak platformda yer alacak yapımlar açıklanmıştı. Platformun ne kadar olacak ise merak ediliyordu.

Kulisler Exxen’in aylık 7,99 TL abonelik fiyatı olacağı söyleniyordu. Acun Ilıcalı Exxen aylık abonelik fiyatını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda Exxen’in aylık 9,99 TL’den satışa çıkarılacağını duyuran Acun Ilıcalı yıllık aboneliklerde ise aylık 5,99 TL ücret alınacağı açıkladı. Öte yandan 1 Ocak tarihinde açılacak olan platform ilk 1 hafta ücretsiz olarak kullanılacak.

Acun Ilıcalı Exxen platformu hakkında daha önce yaptığı bir açıklamada platformun 900 milyon TL’ye mal olduğunu söylemişti.



Son Güncelleme: 30.12.2020 16:52
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ExxenAcun Ilıcalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aylin Sözer'i için öğreti üyesi olduğu üniversitede anma töreni düzenlendi
Aylin Sözer'i için öğreti üyesi olduğu üniversitede anma töreni düzenlendi
Kahramanmaraş'ta hayvanları çalınan kadının gözyaşları
Kahramanmaraş'ta hayvanları çalınan kadının gözyaşları
Uyuşturucu bağımlısı koca, eşini başından vurarak öldürdü
Uyuşturucu bağımlısı koca, eşini başından vurarak öldürdü
Diyarbakır'da marketteki müşteri silahlı soyguncunun üzerine atladı
Diyarbakır'da marketteki müşteri silahlı soyguncunun üzerine atladı
Bodrum'a yılbaşı için akın ettiler! İlçe nüfusu 170 binden 900 bine fırladı
Bodrum'a yılbaşı için akın ettiler! İlçe nüfusu 170 binden 900 bine fırladı
Bakan Selçuk'tan yakılarak öldürülen öğretim üyesi için paylaşım geldi
Bakan Selçuk'tan yakılarak öldürülen öğretim üyesi için paylaşım geldi

Popüler Haberler

Exxen abonelik fiyatları ne kadar olacak?
Emeklinin 3 yıllık sözüne Akbank'tan 1300 TL promosyon imkanı
Aylık 40 TL ödeyerek nasıl erken emekli olunur? SGK uzmanlarından açıklamalar
Çukur Halil İbrahim kimdir, diziye ne zaman gelecek?
Kara Para Aklamak nedir, ne demek?
Iraz Yıldız kimdir, kaç yaşında?
Survivor Seçmeleri ne zaman başlıyor? Survivor yarışmacı seçmeleri nasıl ve nereden izlenir?
Netflix Bir Başkadır 2 sezon ne zaman yayınlanacak, tarih belli oldu mu?
Söylemezsem Olmaz Arto neden yok, programdan ayrıldı mı?
Akrep Selma kimdir? Gerçek adı nedir? Bestemsu Özdemir hakkında bilgiler
2019 AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Sarı humma salgını nedir, nasıl bulaşır? Sarı humma hastalığı bulaşma yolları ve tedavisi
Emeklilikte ne kadar maaş alırım? e-Devlet 4a, 4b, 4c emekli maaşı hesaplama işlemleri
Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası 6 ay ertelemeli geri ödemesiz kredi şartları ve faiz oranları ne?
Gazi Üniversitesi en az 4 bin TL maaşla hastanede çalışacak personel alımı yapacak!
Toplum Yararına Program nedir? TYP ile 9 ay asgari ücretli iş başvurusu
BİM'de satılan Kiwi katı meyve sıkacağı nasıl, alınır mı?
Beyaz Show ne zaman başlayacak? Beyaz'dan sevindiren haber
31 Aralık Perşembe ve 1 Ocak Cuma hastaneler, marketler, eczaneler, kargolar açık mı, kapalı mı?
2021 Rezzan Kiraz ve Nuray Sayarı burç yorumları
Kamu bankalarından faiz oranlarında güncelleme hamlesi! Kamu bankaları faiz oranlarında değişikliğe gitti

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.