Evlilikten sonra kimlik değiştirme süreci nasıl işler?

Evlilikten Sonra Kimlik Değiştirme İşleminde İzlenecek Yollar Neler?

Herkes istediği insanla evlendikten sonra mecburen kanunlar gereği kimlik değişikliği yapması gerekiyor. Evliliğe ilk adımı atan vatandaşlar bundan sonra izlenecek yolları araştırıyorlar. Evlilikten sonra eski kimlikle hayatınıza devam etmeniz durumunda bazı engeller karşınıza çıkacaktır. Bundan dolayı bazı resmi işlemlerin yapılması gereklidir.

Bu işlemlerin arasında kimlik değişikliğinden ayrı olarak bankacılık işlemleri de bulunuyor. Medeni halin güncellendiği, bekar yerine evli olarak değiştirilen kimlik değiştirme işlemi, nikahın ardından yapılması zorunlu olan işlemler arasında yer alıyor.

Evlilikten Sonra Kimlik Değişikliği İşlemi!

Nikahın ardından evlenen çiftlerin nikahını kıyan belediyenin ya da yetkili müftülüğün en geç 10 gün içerisinde nikah akidlerini ilçe nüfus müdürlüklerine zamanı geçmeden bildirmeleri gerekiyor.

Nüfus Müdürlüğü’nün kendilerine iletilmiş olan evrakları sisteme girmesi ile çiftlerin nüfus bilgileri otomatik olarak güncellenmiş oluyor.

Bu evrak işlemlerinden sonra yeni evlenen çiftlere kimliklerini değiştirme işlemi düşüyor.

Yeni evlenen çiftlerin ilk önce E-Devlet üzerinden nikah evraklarının sisteme girilip girilmediğini kontrol etmeleri gerekiyor.

Eğer evraklar sisteme girilmemişse, kimlik değişikliği için randevu alıp giden kişiler herhangi bir işlem yaptıramazlar.

Nikahın ardından çiftler, 10 gün içerisinde kimlik değişikliği talebi yapabiliyor.

Evliliğin Ardından Kimlik Değiştirme İşlemi İçin Başvuru Nereye Yapılır?

Evliliğin ardından kimlik değişikliği için bağlı olunan il veya ilçe nüfus müdürlüklerine veya istenilen nüfus müdürlüğüne başvuru yapılabilir.

Eski Kimliği olanlar istediği nüfus müdürlüğüne, yeni çipli kimlik kartı olan kişilerin bağlı olduğu nüfus müdürlüğüne başvuru yapmaları gereklidir.

Başvuruya giderken 1’er adet biyometrik fotoğraf ve eski nüfus cüzdanı ile gidilmesi gereklidir.

Evlilikten Sonra Kimlik Değişikliği Ücreti Ne Kadar?

Evlilikten Sonra Kimlik Değiştirme Süresi Ne Kadar?

Yeni evlenen çiftler kimlik değişikliği için 2021 yılından itibaren 25 TL ücret ödeyerek yeni kimliklerine sahip olabilecekler.

Nikah kıyıldıktan sonra en fazla 30 gün içerisinde kimlik değişikliği başvurusu yapılması gereklidir. Herkes evlilikten sonra kimlik değiştirmemenin cezasının olup olmadığını merak ediyor. Evliliğin ardından 30 gün içerisinde kimlik değişikliği başvurusu yapılmaması durumunda 100 TL cezai işlem uygulanmaktadır.

Kimlik Değiştirme Ücreti Nereye Yatırılır?

Kimlik değişikliği ücreti anlaşmalı bankalar aracılığıyla yatırılabilir. Özel ve devlet bankaları aracılığıyla kimlik değişikliği ücreti yatırılabilir.

Evlilikten Sonra Erkeklerin Kimlik Değiştirme İşlemi Nasıl Oluyor?

Evlilik sürecinden sonra kadınlardan farklı olarak erkeklerin de kimliklerinde değişiklik yapmaları gereklidir.

Kadınlardan farklı olarak erkekler sadece medeni durumlarında değişiklik yaptırıyor.

Kadınlar ise kimliklerinde medeni durumun yanında, soyadı, nüfusa kayıtlı olduğu yer bilgisi ve aile kütüğü vb. birtakım bilgiler de güncelleniyor.

Evlilikten Sonra Kızlık Soyadını Kullanmak İçin Neler Yapılır?

Kadınlar evlendikleri süreçten sonra eşinin soyadını kullanabilecekleri gibi kendi soyadlarını da kullanabilmeleri mümkündür. Evliliğin ardından kızlık soyadının kullanılması için 2 yol vardır. Evlilik işlemleri sırasında kendi soyadınızı kullanmak istediğinize dair dilekçe ile başvuru yapılabilir.

Evlendikten sonra soyadını değiştirmek için yeni kimlik başvurusunda dilekçe doldurularak başvuruda bulunmaktadır.

Evlilikten Sonra Kimlik Değişikliği Yapma İşlemi