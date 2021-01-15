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Evlilik yeterlilik belgesi nedir? 2021 evlenme prosedürü

Okurlarımızın meraklarını uyandıran ve bir süredir gündemde yer alan Evlilik yeterlilik belgesi nedir? evlenme prosedürü haberi ile ilgili olarak taze gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, 15 Ocak 2021 tarihli haberimizden ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

15 Ocak 2021 Cuma 23:18
Evlilik yeterlilik belgesi nedir? 2021 evlenme prosedürü
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Dünya evine girmek için hazırlanan çiftlerin hazırlaması gereken evraklardan biri de evlenme yeterlilik belgesidir. Evlenme hazırlığındaki gençler evlilik yeterlilik belgesi nedir merak ediyor.

Evlenme yeterlilik belgesi nedir?

Evlenme yeterlilik belgesi yeni düzenleme sonucu artık evlenme işlemleri sırasında zorunlu tutulmaktadır. Evlenme yeterlilik belgesi çiftin evlenmelerinde herhangi bir sorun olup olmadığının belirlendiği belgedir.

Evlenme yeterlilik belgesi nasıl alınır?

Evlenme yeterlilik belgesi Nüfus Müdürlükleri tarafından verilmektedir. Çiftlerin Nüfus Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir.

Evlenme yeterlilik belgesi ne kadar sürede alınır?

Evlenme yeterlilik belgesi çıkarmak için Nüfus Müdürlüklerine başvuru yapılmalıdır. Başvuru yapıldıktan sonra işleminizi o gün içerisinde bitirebilirsiniz. Ancak gitmeden önce sıra almak tüm günü orada geçirmemenizi sağlayacaktır.  



Son Güncelleme: 15.01.2021 23:18
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Anahtar Kelimeler:
Yeterlilik BelgesiEvlenme Belgesi
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