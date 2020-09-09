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Evlilik yeterlilik belgesi nedir? 2020 evlenme prosedürü

Evlilik yeterlilik belgesi nedir? evlenme prosedürü haberi, basına aktarıldığı ilk günden bu yana büyük yankı uyandırırken, biz de haberin en sıcak ayrıntılarını takip etmeye devam ediyoruz. Hemen şimdi 9 Eylül Çarşamba günü yayınlanan haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

09 Eylül 2020 Çarşamba 00:15
Evlilik yeterlilik belgesi nedir? 2020 evlenme prosedürü
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Dünya evine girmek için hazırlanan çiftlerin hazırlaması gereken evraklardan biri de evlenme yeterlilik belgesidir. Evlenme hazırlığındaki gençler evlilik yeterlilik belgesi nedir merak ediyor.

Evlenme yeterlilik belgesi nedir?


Evlenme yeterlilik belgesi yeni düzenleme sonucu artık evlenme işlemleri sırasında zorunlu tutulmaktadır. Evlenme yeterlilik belgesi çiftin evlenmelerinde herhangi bir sorun olup olmadığının belirlendiği belgedir.

Evlenme yeterlilik belgesi nasıl alınır?

Evlenme yeterlilik belgesi Nüfus Müdürlükleri tarafından verilmektedir. Çiftlerin Nüfus Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir.

Evlenme yeterlilik belgesi ne kadar sürede alınır?

Evlenme yeterlilik belgesi çıkarmak için Nüfus Müdürlüklerine başvuru yapılmalıdır. Başvuru yapıldıktan sonra işleminizi o gün içerisinde bitirebilirsiniz. Ancak gitmeden önce sıra almak tüm günü orada geçirmemenizi sağlayacaktır.  



Son Güncelleme: 09.09.2020 00:15
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Anahtar Kelimeler:
Yeterlilik BelgesiEvlenme Belgesi
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