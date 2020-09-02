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Evlilik tazminatı nedir? 2020 evlilik tazminat hesaplama

2020 yılı evlilik tazminat hesaplama hakkında araştırma yapan binlerce kişi için 'Evlilik tazminatı nedir?' sorusunun yanıtını içeriğimizde derledik. İşte evlilik tazminatı hakkında bilmeniz gerekenler.

02 Eylül 2020 Çarşamba 15:59
Evlilik tazminatı nedir? 2020 evlilik tazminat hesaplama
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Evlilik tazminatı hesaplamaları brüt maaş üzerinden hesaplanmaktadır. 4A (SSK) kapsamında sigortalı işverene bağlı kadın sigortalılar resmi nikah tarihi itibariyle en geç 1 yıl içinde kendi isteğiyle işten çıkması durumunda ödenen kıdem tazminatı türüdür.

Evlilik tazminatı alma şartları nelerdir?

Evlilik tazminatı hakkı elde edebilmek için işyerinde toplam çalışma sürenizin en az 1 yıl olması ve resmi nikah tarihi itibariyle en geç 1 yıl içinde işten ayrılmanız gerekmektedir. Evlilik tazminatlarında kadın çalışanlar için ödeme yapılmaktadır. Erkek sigortalılara ödenmez ve evlilik tazminatında dilekçe ve evlilik tazminatı alma konusunda detaylar hakkında evlilik tazminatı alabilirsiniz.

Evlilik sebebiyle işten ayrılma ihbar süresi

İşten çıkış sebebi evlilikse kanuni ihbar süresine uymak suretiyle önceden işverene bildirim yapılması gerekiyor. Kanunda belirtilen ihbar süresine uymaksızın çıkış olması halinde işveren ihbar tazminatı talep edebilme hakkı bulunmaktadır.

2020 evlilik tazminatı yeni yasa


Kıdem tazminat sistemine geçişe dair hazırlıklar sürmektedir. Kıdem tazminatı fon sisteminde yeni sistemde işçilerin her ay tazminat hakkı kıdem tazminatı hesaplarına aktarılmak suretiyle değerlenecek. Şuanda hazırlık aşamasındaki bir düzenleme olmamasına karşın yeni kıdem tazminatı yasasında evlilik tazminatına dair belirsizlik sürüyor.

Evlilik tazminatı nasıl hesaplanır?

İşten çıkış tarihinde son brüt kazanç esas alınmak suretiyle yapılmaktadır,

İşten çıkış tazminat hesaplamaları yapılırken brüt ücrete yıllık ikramiye brüt tutarı, aylık ödenen yol ve yemek yardımına dair brüt tutarlar dahil edilmektedir,

Brüt evlilik iş çıkış tazminat hesaplaması sonrasında net evlilik kıdem tazminat hesaplamasını bulabilmek için damga vergisi kesilir,

Evlilikte ödenen kıdem tazminat brütünden damga vergisi dışında kesinti yapılmamaktadır. Evlilik, işten ayrılma tazminat hesaplamalarında brüt damga vergisi ise yüzde 7.059 olmaktadır.



Son Güncelleme: 02.09.2020 15:59
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Evlilik TazminatıEvlilik Tazminat Hesaplama
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