Evlilik sebebiyle işten ayrılan kişiler tazminat alabilir mi? Tazminat almak için başvurulması gereken yerler ve işlemler

Evlilik Sebebiyle İşten Ayrılma Tazminatı Nedir? Nasıl Alınabilir?

Evlenerek işten ayrılmak zorunda kalan kadınlara devlet evlilik tazminatı hizmeti sunuyor. Bu hizmet sadece kadınlara sunuluyor. Faydalanmak için ise belirli şartları sağlamak gerekmektedir.

Evlenen kişi, evlendiği tarihten itibaren en fazla 1 sene içinde bu hizmetten faydalanmalıdır.

Bu tazminat yalnızca kadınlara tanınmış yasal bir haktır. Çalışırken evlenen kadınlar evlendikten sonra 1 yıl içinde dilediğinde işten ayrılabilmektedir.

Evlilik Tazminatı Başvuru Şartları

1457 sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesinde evlenme sebebiyle işten ayrılmış kadınların hangi şartlarda bu tazminatı alabileceği merak edilmektedir.

Kişinin evlendiği tarihten önce minimum 1 sene SSK kapsamında çalışıyor oluşu

Başvuru işleminin evlilikten sonra en fazla 1 sene içinde yapılması

Evlilik sebebiyle işten ayrılma isteğinin noterde onaylatılmış dilekçeyle işverene iletilmesi

İstifa dosyasına dilekçenin yanında evlilik cüzdanı fotokopisinin de eklenmesi

UYARI:

Evlilik gerekçesiyle işten ayrılan kadın ilerde işe tekrar başlayabilmektedir. Aldığı tazminatı ödemek zorunda kalmıyor. Fakat işten tekrar ayrıldığı zaman işsizlik maaşından yararlanamamaktadır.

İşveren tazminat isteğini reddederse kişi, işverene dava açmaya hak kazanıyor.

İş sözleşmesinin feshi durumunda ‘kıdem tazminatı’ söz konusu olduğu için kişi fesih işlemini göz ardı etmemelidir.

Evlilik Sebebiyle İşten Ayrılma Tazminat Başvurusu Nereye Yapılmaktadır?

İşten ayrılan kadınlar, çalıştıkları kuruma dilekçe yazarak taleplerini belirtir.

Ancak art niyetli işverenlere karşı kendilerini korumak isteyen kişiler kesinlikle noterden ihtaname çekmelidir.

Bu ihtaname ile kişinin tazminat talebinin askıya alınması, dilekçenin işleme alınmaması riskini de kaldırmış olur.

Evlilik Sebebiyle İşten Ayrılma Tazminatı Dilekçe Öneği

Evlilik Sebebiyle İşten Ayrılma İhbar

‘ 1 Ocak 2021 tarihinde evlenmem nedeniyle 1475 sayılı İş Kanunu’nun 17. Maddesinde belirtilen kıdem tazminatı hakkımın, evlilik sebebiyle işten ayrılma tazminatımın ve diğer tüm haklarımın tarafıma ödenmesini talep ediyor ve kendi isteğimle istifa ediyorum.’

Bu sebeple işi bırakan kişi ihbar süresi kadar önceden haber vermek gibi bir zorunluluğu bulunmamaktadır. Evlendikten sonra kadın işçi 1 yıl içinde kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilmektedir.

Evlilik Sebebiyle İşten Ayrılan Kişilerin İşsizlik Ödeneği Hakkı Var Mıdır?

İşsizlik maaşı alma hakkı doğmamaktadır. İşsizlik maaşı için kendi isteğiniz dışında işten ayrılmanız gerekir.

Evlilik Sebebiyle İşten Ayrılma Yıllık İzin Ücreti Ne Kadardır?

İşten ayrılırken size fazladan mesai ödemeniz ve yıllık izin haklarınız işveren tarafından verilmek zorundadır.

Evlilik Tazminatı Ne Kadar? Nasıl Hesaplanmaktadır?

Tazminat hesaplaması yapılırken işçinin aldığı son maaş ve çalıştığı yıl çarpılmaktadır. Kişi, çalıştığı her sene için 30 günlük tazminat alabilir. Öneğin 4 sene çalışan bir işçinin maaşı hesaplanırken son aldığı maaş 4 ile çarpılmaktadır.

Önek olarak son aldığı maaş 3000 TL olan ve 5 sene çalışmış olan bir kadın işçi; 15.000 TL gibi bir evlilik tazminatı alabilmekte. Alınacak olan tazminat kıdem tazminatı tavan miktarını geçmemelidir.

Son alınan maaş kıdem tazminatı tavanından yüksek olursa maaşı yerine kıdem tazminatı tavanı çalışılan yıl ile çarpılır.

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren kıdem tazminatı tavanı 6.715,30 TL olduğu için önek olarak son aldığı maaş 6.500 TL olan ve 3 sene çalışan kişiye 19.500 TL kıdem tazminatı ödenmektedir.

Evlilik Sebebiyle İşten Ayrılma Tazminat Davası Nasıl Açılmaktadır?

İşveren tazminatı ödemeye sıcak bakmazsa ve dilekçenizi işleme koymazsa dava açma hakkınız vardır.

Evlilik tazminat davasının kesinlikle evlenme tarihinden itibaren en fazla 1 sene içinde yapılmış olması gerekir.

Noterden ihtaname almak, kişinin talebini ispatlayıp, davanın kişinin lehine sonuçlanmasına sebep oluyor.