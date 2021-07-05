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Evlilik sağlık raporu için gerekli testler

Evlenecekler çiftlerin nikah belgeleri arasında sağlık raporu şartı aranıyor. Sağlık Bakanlığı'nın son olarak düzenlemiş olduğu, alınması gereken sağlık raporu haberini sizler için derledik. Evlenirken sağlık raporu için hangi testler yapılmalıdır? Evlilik belgelerindeki sağlık raporu nereden alınır? Evleneceklerin merakla internette araştırmış olduğu soruların yanıtını haberimizde veriyoruz.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 22:53
Evlilik sağlık raporu için gerekli testler
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Evlenmek için birçok prosedürü yerine getirmek gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de sağlık raporu almak. Peki, sağlık raporu nasıl alınır? Raporun içinde evlenecek çiftlere hangi tahliller uygulanır? Nereden sağlık raporu alınır? Tüm merak edilenleri sizler için haberimizde yanıtlıyoruz.

Raporu almak için kayıtlı bulunduğunuz İlçe'nin Aile Sağlık Merkezi'ne başvurarak ve oradan doktorunuzla görüşerek işlemleri başlatabilirsiniz. Evlenecek çiftlere verilen form ve orada alınması gereken tahlilleri vererek tamamlanır. Kan alınmı yapılır ve gerekli görülürse akciğer filmi de adaylardan istenir. 

Evlilik raporu için hastaneden randevu almaya gerek yok ama kalabalık bir hastaneye başvuru yapacaksanız öncesinde MHRS, 182 ya da e-Nabiz üzerinden randevu alabilirsiniz. 

Tahlilleri aç ya da tok karına verebilirsiniz ama aç vermeniz daha iyi sonuçlar ortaya çıkaracaktır. 

Raporda istenen ve yapılması gereken testler şunlardır; HIV, HEPATİT B-C,VDRL 

Aile hekimlerinden, hastane veya tıp fakültesinden evlilik raporunu alabilirsiniz. Özel hastanelerden evlilik raporu alamazsınız. Acil servislerden de evlilik raporu alınmaz. 

 


Son Güncelleme: 05.07.2021 22:53
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Anahtar Kelimeler:
Nasıl AlınırSağlık RaporuEvlilik
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