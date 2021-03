Evlilik kararından önce sevgili ile konuşulacak konular

Herkesin evlenmek istediği veya hayatında olupta evlilik kararı alabileceği insanlar bulunuyor. Herkes evlenmeden önce sevgilisine soracağı soruların neler olduğunu ve hangi konuların sorulması gerektiğini merakla araştırıyorlar.

Evlilik yapmadan önce sevgilinizle konuşulması gereken konular oldukça önem taşımaktadır. Sevgi denilen şey iki insan arasında olduğu zamanlarda bazı konuların konuşulmadan evliliğe adım atarak önünüze çıkacak olan engelleri göz ardı etmemek gereklidir. Bu tür sorumlulukları üstlenmek ise her iki tarafın kendisinden ödün vermesine bağlıdır. Bu konuların ve soruların netlik kazanması her iki taraf için de oldukça önemlidir.

Evlilik öncesi karşılıklı bir şekilde anlaşarak sevgili ile konuşulacak konular hakkında bilgi edinmek gerekebilir. Daha öncesinden dikkat edilmeyen detaylar veya önemsenmeyen konular ileride büyük sorunlara sebep olabilir. Sorumluluk ve resmiyet konu olduğunda daha ciddi bir duruş beklenir. İki tarafında hayatında bazı fedakarlıkların ve gelişmelerin yaşanması gerekir. Konuşmadan geçiştirilen her konu bir gün karşılaşılacak problem olabilir. Bunun önüne geçmek için bilinçli bir şekilde konuşma gerçekleştirilmelidir.

Evlenme kararı alan her çiftin yapması gereken ve konuşulması gereken konular vardır. Evlenmeye karar veren çiftler birbirlerini tanımış ve bu evlilik kararını almakta kendilerini emin hissetmektedirler. Önlerine ilerleyen zamanlarda çıkacak olan sorunların olmaması için evlilik yapmadan önce hayati karara varmadan birbirlerine sormaları gereken sorular ve konular bulunmaktadır. İlerde yaşanmaması gereken problem çıkartacak şeylerin evlenmeden önce sevgili ile konuşulması gereklidir. Bu sorulara ve konulara netlik kazandırılmasının ardından evlilik kararı alınabilir. Evlilik yapmadan önce sevgiliye sorulması gereken soruları ve konuları sizler için derledik.

1-Beraber yaşayacağınız ev için sorulması gereken sorular

Sevgili ile konuşulacak konular arasında en önemlisi yaşamak istenilen evin kararını almaktır. Günümüzde aile büyükleri ile birlikte yaşamak gibi durumlar oldukça nadirdir. Eski dönemlerde en büyük problemlerden biri olarak bilinir. Ortak bir karar almak çok önemlidir. Ev, mahremdir. En özel zamanların geçirildiği ve kendini güvende hissettiğin yerdir. Bu yüzden evlilik yapacak olan çiftin ev konusunda anlaşmaları ve memnun kalacakları kararlar vermeleri oldukça önemlidir. Yaşanılacak olan evin konumu, evde olması gereken özellikler ortak bir kararla belirlenmelidir. Aile büyüklerinin evlerine yakın bir ev istenmediği zaman ortak bir karar verilmesi gereklidir. Ev seçimi yapılmasının yanında evdeki eşyalar içinde ortak karar verilmelidir. Yuva kurmak için gerekli şartların sağlanması gerektiği durumlarda tartışma ve karmaşa yaşanmaması için bu konuların konuşularak ortak bir karar alınması gereklidir.

2-Finansal durumlar konuşulması gereken konular arasında yer almalı

Evlilik ve aile kurma ne kadar duygusal bir durum olsa da sevgili ile konuşulacak konular arasında yer almalıdır. Finansal konuların gizlenmesi ve detayların bilinmemesi sorunların çıkmasına sebep olur. Gelecek planı yaparken en çok dikkat edilmesi gereken konu parasal konulardır. Evlilik fikrinin başlamasından itibaren para harcamak ve bunu doğru bir şekilde organize etmek gerekir. Söz, nişan, düğün, balayı, evlilik masrafları derken maddi sıkıntılarla karşılaşmamak adına finansal bir doküman hazırlamak çok doğru bir adım olur. Elde edilecek para, harcanması gereken ve tahmini harcamaları bütçelendirerek bir yol izlemek gerekir.

3-Ailevi meselelerde ortak karar alınmalı

Sevginin önüne geçemese de problem yaratan konulardan biri olarak evlenme kararından sonra sevgili ile konuşulacak konular arasında yer alır. Daha öncesinde yaşanmış bir ailevi problem varsa ertelenmemeli, çözümlenmelidir. Büyük ve küçük arasında saygılı bir denge kurularak ilerlemek önemlidir. Bu dönemde can sıkacak veya sorun teşkil edecek sözlerin yaşanmaması için saygı duymak ve saygılı davranmak gerekir. Dışardan gelen problemlerden dolayı ilişkinin zarar görmemesi için çaba göstermek gereklidir. Dışardan kaynaklanan bir problemin yuvanıza yansıyarak, evinizdeki huzurun bozulmasına neden olabilir. Evlilik hazırlıkları esnasında aile büyüklerinizin kararlarına saygılı ve sakin bir şekilde cevaplar vererek onları kırmamanız gereklidir. Tabi ki son karar yine evlilik yapacak çiftindir. Karşılıklı olarak anlayışı bir biçimde ortak yol bulunması karşınızdaki kişiyle konuşmanızla olumlu sonuçlara varmanıza yardımcı olacaktır. Bu şekilde kimsenin kalbi kırılmaz ve herkes huzurlu olabilir.

4-Gelecek planları yaparken ortak kararlar alınmalı

Evlilik geleceğin birleştirilmesi ve ortak bir paydada anlaşmak demektir. İlişkinin ciddi boyutu ise evliliktir. Evlilik kararından sonra oluşabilecek hayalleri ve planların konuşulması ve ortak bir hayata adapte edilmesi gerekir. Evlenmenin sonucunda hayallerden vazgeçmek veya ertelemeye ihtiyaç yoktur. Hayalleri ortak yaşamak en güzel çözümünüz olmalıdır. Bunun için konuşarak iç dünyanızı yansıtmanız gerekir. Evlenmeden önce sevgili ile konuşulacak konular arasında yer alması önemlidir. Anlaşmazlıkların çıkma durumunda ortak bir paydada anlaşılabilir.

Evlilik yapmadan önce karşı tarafla konuşulması gereken konular

Evlenmek için kendinizi mutlu hissettiğiniz, belki özgür hissettiğiniz bir eşe ihtiyacınız olur. Daha sonra evlilik sürecinde yorulabilir ve bazı detaylar fazla rahatsız edebilir. Bu süreçte çok iyi anlaşan çiftlerin dahil çok sık kavga ettiği bilinir. Bu tartışmaların ilişkiyi zedelemesini önlemek adına yapılması gereken konuşmalar vardır. Sevgilinizle konuşulması gereken konuların arasında olan ve ilişkinizin sağlam ilerlemesine yardımcı olacak olan bu konular her iki tarafında bunları açık bir şekilde dile getirmesi gereklidir.

1-Tartışmaları engellemek için çözüm yolu bulun

Her ilişkide anlaşmazlıklar yaşanır. Bunların yaşanması kadar doğal bir durum olamaz. Her bireyin kendine ait bir düşüncesi, inancı ve fikri olmasından doğal bir şey olamaz. Bu sebeple anlaşmazlıklar ve fikir ayrılıklarının ortaya çıkması da normaldir. Önemli olan bu durumu tatlıya bağlayabilmek ve kalp kırmamak olur. Bunun için her iki tarafında birbirindeki eksik tarafları karşısındaki kişiye söylemesi gereklidir. Bu konular hakkında konuşulması ve rahatsızlık verici durumların evlenmeden önce her iki tarafında bilmesiyle ortak bir karar alınmalıdır. Her iki tarafında birbirini anlaması ve dinlemesi gereklidir. Bir evlilikte ve ilişkide fikirlerin farklı olmasından kaynaklı olarak düzenli ve sağlıklı bir ilişki öngörülemez. Ortada olan fikir ayrılıklarının ortak bir yolla çözülmesi gereklidir

2- İş bölümü ve yardımlaşma konusu konuşulmalı

Sevgili ile konuşulacak konular arasında sosyal hayat ve ev hayatında paylaşılması gereken işler yer alır. Kadının ev işlerinin tamamından sorumlu olması yanlıştır. Tek başına yorulmasının yerine eş adayı ile bu durumları konuşarak iş bölümü yapabilmelidir. Erkeğin yapması gereken işlerde de iş bölümü yapılması gereklidir. Sosyal ve iş hayatlarının zorluklarında azalma ve sorumlulukların paylaşılmasıyla beraber evlilik oldukça mutlu bir hal alacaktır. Bu yüzden evlilik yapmadan önce iş bölümü yapılması oldukça önemli konular arasındadır

3-Dürüstlük ve gizliliklerin ortadan kaldırılması gerekli

Bir ilişkide olması gereken konular arasında en önemlisi de gizli ve saklı olan konulardır. Her iki tarafından birbirinden sakladığı sırların olması durumunda ilişkinin devam etmesi biraz zordur. Eğer ki bu gizlilik ve saklı durumlar ortadan kaldırılmaz ise çiftin arasında olan güven duygusu bozulabilir. Çiftin birbirlerine karşı her konuda ve her ne olursa olsun dürüst olması gereklidir. Eğer her iki tarafta birbirine karşı dürüst olursa ilişkileri o kadar sağlam olacaktır. Evliliğe adım atılmasının ardından ilerleyen zamanlarda her iki tarafın birbirinden sakladığı şeylerin ortaya çıkması durumunda evlilik ve yuvadaki huzur bozulabilir. Evlilikte her iki tarafında birbirine açık ve net olması gereklidir. Her iki tarafında daha önceden yaşanmış bir durum var ise bunu birbirlerine dürüst bir şekilde söylemeleri gereklidir.

Bir hayat kurmadan önce sın çözülmesi ve tartışma çıkmaması adına sevgili ile konuşulacak konular arasında olan durumları anlattık. Bu durumların uygulanmaması daha sonraki zamanlarda küçük görünen fakat can sıkacak durumların oluşmasına sebep olabilir. Çiftlerin birbirini anlaması ve çözüm bulması gerekir.