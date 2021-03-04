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Evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp çöpe attı

Antalya Serik'te kan donduran olay yaşandı. İlçede bir firmada çalışan A.Ş isimli kadın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya getirdiği bebeğini acımadan öldürüp çöpe bıraktı.

04 Mart 2021 Perşembe 12:56
Evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp çöpe attı
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Kan donduran olay Antalya Serik'te yaşandı.

İlçede faaliyet gösteren bir firmanın işçileri geçtiğimiz gün çöp konteynırı yakınlarında gördükleri kan lekelerini takip ettiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı. Çalışanlar çöpe bırakılmış bir bebek cesedini buldu ve hemen ekiplere haber verdi.

Olay yerine gelen jandarma ve 112 ekipleri yaptıkları incelemede bebeğin daha bir kaç gün önce dünyaya geldiğini ve cinsiyetinin erkek olduğu belirledi. Talihsiz bebeğin cansız bedeni morga kaldırılırken, jandarma olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

DOĞUMDAN SONRA ÖLDÜRÜP ÇÖPE ATMIŞ

Yürütülen soruşturma sonrasında bebeği, iş yerinde çalışan A.Ş.'nin dünyaya getirdiğini tespit edildi. A.Ş ekipler tarafından göz altına alındı. Karakolda sorgulanan vicdansız anne bekar olduğunu ve bebeğinide evlilik dışı ilişki sonucu dünyaya getirdiğini söyledi. Anne bebeği doğum yaptıktan sonra öldürüp, çöpe attığını itiraf etti

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hastanedeki yapılan kontrol sonrasında  A.Ş., ifadesinin ardından  adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan A.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Son Güncelleme: 04.03.2021 12:56
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Anahtar Kelimeler:
Bebeğini çöpe AttıVicdansız Anne
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