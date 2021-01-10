Evlilik dışı bebeğini elbise dolabına kilitleyerek ölüme terk etti

İstanbul'da duyanların tüylerini ürpertecek bir olay yaşandı. 21 yaşındaki Özge Ö., evlilik dışı olan bebeğini gizlice evde doğurduktan sonra elbise dolabına kilitledi. Apar topar hastaneye kaldırılan Özge Ö. doğum yaptığını itiraf edince talihsiz bebek bulunduğu yerde ölü olarak bulundu.

Ayrıldığı erkek arkadaşından hamile kalan ve hamileliğini herkesten gizleyen uyarıcı madde aldığı gün evde kimseye fark ettirmeden doğum yaptı. Bebeğin kordonunu bile bağlamada elbise dolabına koyan Özge Ö., rahatsızlığı ortaya çıkınca apar topar hastaneye kaldırıldı. Genç kızın doğum yaptığı yapılan tetkiklerde ortaya çıkınca genç kız bebeği itiraf etti.

Olay sağlık ekiplerine bildirildi ve belirtilen adrese giden ekipler elbise dolabında minik bebeği üzeri açık ve kordonu bile bağlanmamış olarak buldu. Adli Tıpa getirilerek otopsiye alınan bebeğin soğuktan ve anne tarafından alınan uyarıcı maddenin göbek bağıyla vücuduna geçmesinden dolayı hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Anne Özge Ö. bu gelişmeler sonrası ifadeye alındı. Savcılığa verilen ifadede Özge Ö.'nün hamile kaldığını bilmediğini ve giderek kanının şişmesinin kilo olabileceğini düşündüğünü söylediği öğrenilirken, mahkemeye çıkarılan genç kız herkesin kanını donduran gerçekleri anlattı.

Hamilelik süreci boyunca bebeğini hiç önemsemediğini sancıları başlayınca geçmesi için arkadaşlarıyla uyarıcı madde aldığını mahkeme heyetine anlatan genç kız eve geldiğinde doğumunun başladığını ve odasında kimseye belli etmeden bebeği doğurduğunu söyledi. Gizlice doğum yapan Özge Ö., bebeğinin göbek bağını bile bağlamadan elbise dolabına koyarak kapısını kilitledi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında talihsiz bebeğin ölüm sebebi adli tıp raporunda belirtilen nedenler olarak sıralanırken bebeğinin ölümüne neden olan anne Özge Ö. hakkında 'Çocuk olan altsoyu kasten öldürme' suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan cani anne, mahkemede verdiği savunmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.