Evlerinin önünde kar topu oynayan 8 yaşındaki çocuk, yerdeki elektrik teline temas ederek hayatını kaybetti!

Başkale Uğurlu Mahallesi’nde bulunan evlerinin ön cephesinde 2 kardeşiyle kar topu oynayan Şiyar Akkuş, yerde bulunan elektrik teline temas edince akıma kapıldı. Şiyar kendinden geçerek yere yığılmasının ardından kardeşleri durumu ailelerine anlattı. Aile, Şiyar’ı hastaneye yetiştirmek için yola çıktı. Bu esnada ihbarın üzerine yolda 112 sağlık ekiplerince Şiyar ambulansa taşındı. Ambulansta yapılan ilk müdahale sonrasında Şiyar Akkuş, Başkale Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedavi altına alınan Şiyar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şiyar Akkuş’un cansız bedeni, otopsi yapılması için Dursun Odabaşı Tıp Merkezi’ne kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin yapılması sonrasında Uğurlu Mahallesi’nde defnedildi. Küçük çocuğun vefatı, sevenlerini yasa boğdu.