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Evlerinin önünde kar topu oynayan 8 yaşındaki çocuk, yerdeki elektrik teline temas ederek hayatını kaybetti!

Van Başkale'de evlerinin önünde kar topu oynarken yerde bulunan elektrik teline temas ederek akıma kapılan 8 yaşındaki Şiyar Akkuş yaşamını yitirdi.

01 Şubat 2021 Pazartesi 23:02
Evlerinin önünde kar topu oynayan 8 yaşındaki çocuk, yerdeki elektrik teline temas ederek hayatını kaybetti!
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Başkale Uğurlu Mahallesi’nde bulunan evlerinin ön cephesinde 2 kardeşiyle kar topu oynayan Şiyar Akkuş, yerde bulunan elektrik teline temas edince akıma kapıldı. Şiyar kendinden geçerek yere yığılmasının ardından kardeşleri durumu ailelerine anlattı. Aile, Şiyar’ı hastaneye yetiştirmek için yola çıktı. Bu esnada ihbarın üzerine yolda 112 sağlık ekiplerince Şiyar ambulansa taşındı. Ambulansta yapılan ilk müdahale sonrasında Şiyar Akkuş, Başkale Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedavi altına alınan Şiyar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şiyar Akkuş’un cansız bedeni, otopsi yapılması için Dursun Odabaşı Tıp Merkezi’ne kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin yapılması sonrasında Uğurlu Mahallesi’nde defnedildi. Küçük çocuğun vefatı, sevenlerini yasa boğdu.



Son Güncelleme: 01.02.2021 23:02
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Anahtar Kelimeler:
VanElektrikBaşkaleUğurlu
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