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Evlerinde oturan aile neye uğradıklarını anlamadılar

Denizli’de geri geri gitmek isteyen bir tır ,sürücüsünün bir anlık dalgınlığı ile tırın dorsesi bir evin duvarını yıktı. Büyük bir gürültü ile eve giren tırın dorsesi evdeki aileye büyük bir panik yarattı.

01 Mart 2021 Pazartesi 09:37
Evlerinde oturan aile neye uğradıklarını anlamadılar
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Denizli’nin  Merkez efendi ilçesi Akçeşme Mahallesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre  Durmuş G. Adlı vatandaş park halindeki tırı geriye doğru götürmek isterken tır sürücüsü Durmuş G.'nin bir anlık dalgınlığı bir evin duvarını yıktı. Mermer yüklü tır dorsesi bir anda evin içerisine girince evlerinde oturmakta olan aile yaşanan büyük gürültüden dolayı bir anlık panik yaşayarak ne olduğunu anlamaya çalıştı. Evlerinde otururken bir anda karşılarında Tırın dorsesini gören aile ne yapacağını ise bilemedi. Kendilerini dışarı atan aile Tırı görünce durumu anladı.

Bir anda duvar üstlerine yıkıldı

Ailenin bağrışlarını duyan çevre halkı durumu polise ihbar etti. İhbar üzerine olay  yerine polis ekipleri intikal etti. Polis ekipleri ifadesi için sürücü Durmuş G.’yi alarak polis karakoluna götürdü.

Yaşadıkları olay karşısında çok korkan aile bireylerinden Meryem Uslu engelli eşi ile birlikte kaldığını ve yaşadıkları

Engelli eşi ile birlikte kaldığını belirten Meryem Uslu, “Bir anda duvar yıkıldı, çok korktum. Sonra tır olduğunu fark ettim. Başta ne olduğunu anlayamadığım için dışarı çıkarak yardım istedim. Ablamı ve muhtarı çağırdım” dedi.



Son Güncelleme: 01.03.2021 09:37
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Anahtar Kelimeler:
DenizliKazaTır Kazası
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