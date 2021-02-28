Evlerde doğalgaz tasarrufu nasıl yapılır? Doğalgaz faturası düşürmek için yöntemler

Doğalgaz tasarrufu yapmak için nelere dikkat etmeliyiz?

Enerji tasarrufu yaparak evinize katkı yaparak yüklü miktarda faturalardan uzak durabilirsiniz. Hem cebinizi düşünerek hem de kaynaklardan yararlanarak tasarruf yapabilir bütçenize katkı sağlayabilirsiniz.

Tasarruf yapmak için şu adımlara dikkat etmeniz gerekmektedir. Bunlar:

-Termostat kullanımı

-Isı

-Peteklerin doğru yerde olması

-Doğru kombi seçimi

-Sıcaklık ayarının doğru ayarlanması

Doğalgaz faturası nasıl düşürülür?

*Termostat kullanımı:

*Isı yalıtımı:

*Peteklerin doğru yerde olması:

*Doğru kombi seçimi:

Oda termostatları kullanarak odanın sıcaklığı sabitlenir ve tasarruf oranınız yükselir. Kombi, termostatın ayarladığı ısıya gelince kendiliğinden durdurulur. Daha az enerji tasarrufu yaparak yüksek gelen faturalarınızı da azaltmış olur. Uzmanlar termostatın %6 tasarruf yaptığını söylemektedir.Kombinin olduğu yeri daha kolay ısıtmasını sağladığı için daha az enerji ile tasarruf yapmış olmaktasınız. Duvarlarda mantolama işlemini yapmak enerji tasarrufunu maksimum seviyeye çıkartmaktadır. Çatı yalıtımı için en az 10 cm kalınlığında yalıtım yapılmalıdır. Kapı ve pencerelerin tam sızdırmaz olarak revize edilmesi gerekmektedir. Hava geçirmemesi çok önemlidir. Buna dikkat etmeniz gerekir.Yanlış konumda yer alan petekler daha fazla enerji harcayarak sizi maliyete sokabilmektedir. Bunun için peteklerin yeri çok önemlidir. Bunun için dikkat etmeniz gereken kısımlar; peteğin üzerine bir şey konulmamalıdır ve peteklerin önleri açık olmalıdır. Perdelerin peteklerinin üstüne kapatmaması gerekir önünü açmalısınız. Evin kullanılmayan bölümde ki petekler kapatılarak enerji tasarrufundan yararlanabilirsiniz.Mekâna uygun kombiyi seçmek sizin yararınıza olacaktır. Kombi alırken kalite belgesini almalı garanti vermesi önemli bir husustur. Kombinin yoğuşmalı olmasına dikkat etmelisiniz. Çünkü diğer kombilere nazaran daha düşük maliyete yol açmaktadır.

*Sıcaklık ayarının doğru ayarlanması:

Kombilerin kesintisiz çalışması açılıp kapatılan kombilere göre daha verimlidir. Evin durumuna göre sıcaklık ayarını düşürebilirsiniz. Kapatıp tekrar açtığınızda harcadığı enerji nedeniyle yüksek maliyete yol açabilir. Evinizin kullandığı ortamda 22, uyku anında iken 17-18 derece sıcaklık ayarına getirirseniz tasarruf yapmış olursunuz.