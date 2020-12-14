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Evlenmek isteyen kişiler için kısmet açma duaları nelerdir? Hayırlı bir eş bulmak için okunacak dualar hangileri?

Hayırlı bir eş bulup evlenmek isteyip de evlenemeyen kişilerin okuması gereken dualar nelerdir? Artık evlilik dünyasına girmek isteyen kişiler hangi duaların okunması gerektiğini merak ediyor. Kısmet açan duaların hangileri olduğu merak edilmektedir.

14 Aralık 2020 Pazartesi 12:09
Evlenmek isteyen kişiler için kısmet açma duaları nelerdir? Hayırlı bir eş bulmak için okunacak dualar hangileri?
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Evlilik dünyasına girmek pek çok gencimizin hayallerini süslemektedir. Evlendikten sora çiftin birbirine saygılı olması, sevgi ve anlayışlı olması son derece önem arz etmektedir. Kısmetinin kapalı veya bağlı olduğunu düşünen kişiler için kısmet açmak için okunacak olan dua ve sureleri derledik. Evlenmek için okunan Taha Suresi ve başka etki gösteren dualar merak edilmektedir.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) ‘in sünnetlerinde birisi olan evlilik, kendimizin haramdan uzak durması ve dini hayatı önek teşkil edecek şekilde yaşamamız için son derece önemlidir. Bundan dolayı evlenmek için birçok ayet ile Hadis-i Şerif bu konuyla alakalı karşımıza çıkmaktadır.  

“Kim evlenirse imanın yarısını tamamlamış olur; kalan diğer yarısı hakkında ise Allah’tan korksun!” (Heysemî, IV, 252)

hadis-i şeriften anlaşılacağı üzere Müslüman olan her kimse hayırlı kişilerle evlenerek sünneti yerine getirmesi gerekir.

“Kadın dört sebepten biri için nikâhlanır: Malı, nesebi, güzelliği ve dindarlığı. Sen dindar olanı seç ki hayır ve bereket göresin!” (Buhârî, Nikâh, 15, Müslim, Radâ, 53)

 hadis-i şerifinde erkek kısmının kadında öncelik olarak bakması gerekli olan özellikleri vurgulamıştır.

Bekarlar İçin Evlenme Duası, Evlenmek İçin Okunması Gereken Dualar

Evlenmek isteyip hayırlı bir eş isteyen kişilerin kendisi için en hayırlısını istemesi için gece vakti Teheccüd namazı kıldıktan sonra dua etmesi kendisi için daha hayırlı olacaktır. Allah (c.c)’a karşı gerekli tasbihatları bitirdikten sonra Peygamber efendimize Salatu Selam getirdikten sonra duanın okunması daha uygundur. Duayı okuduğunuz esnada en temiz duygularınızla ve içten okumanız en önemli noktadır.

Hayırlı bir eş ve evlilik için uyulması gerekenlerden bir tanesi de 2 rekat namaz kılınarak ardından evlilik için okunacak dualar önem arz etmektedir

.  7 defa Fatiha, 7 defa İhlas, 7 defa Felak, 7 defa Nas ve 1 defa Ayet-el Kürsü

duasını okuduktan sonra,

“Allahım! Allahım! Kalbimden geçenleri en iyi sen bilirsin. Hem yüreğimi hem de ellerimi sadece sana açtım. Ne olur Yarabbim hem yüreğime merhamet et hem de kalbime mutluluk esintileri nasip eyle. Allahım! Biz aciz kullarına her türlü nimetten sınırsızca veren yüce merhametin iltica yaparak, İndirmiş olduğun Fatiha Suresinin ve İhlas Suresinin içeriğindeki sonsuz feyzinden ve bunların mana hazinesinden medet umarak ve sana sığınarak senden duamın kabulünü diliyorum. Kısmetimin açmasını ve hakkımda hayırlı olan evliliği için bana bir yol açmanı niyaz ediyorum. ”

 şeklinde bir dua okunulabilir.

Cuma Günü Okunacak Kısmet Açma Duası

Müslümanlar için kutsal sayılan Cuma gününde edilen dualar bu gün gerçekleşen mucizevi olaylar bakımından oldukça kıymetlidir. Bu günlerde edilen dualar Allah katında oldukça önem taşımaktadır. Allah bu günler içerisinde edilen evlilik dualarını geri çevirmeyerek en hayırlı yolu size açacaktır. Cuma günü abdest alıp 2 rekat tövbe namazı kıldıktan sonra 18 defa Cuma suresinin okunması önerilmektedir. Bununla birlikte evlilik için şu duanın okunması da tavsiyeler arasındadır:

‘’Rabbi inni lime enzelte ileyyi min hayrin fakiru

Anlamı:

 Rabbim bana indireceğin her hayra muhtacım.

Evlilik İçin 21 Defa Taha Suresi Okumak;

Güzelce gusül abdestini aldıktan sonra Allah rızası için 6 rekat namaz kılınmalıdır. (Yatsı vaktinden sonra kılınması önerilmektedir.) Allah’a hamd eip Efendimize salatu selam verdikten sonra 7 defa

“Allahümme ente halaktenî ve ente tehdînî ve ente tut’imunî ve ente tesgînî ve ente tümîtünî ve ente tuhyînî.”

 okunmalıdır. Sonrasında Taha süresinden ilk 12 ayet 21 defa okunmalıdır ve tekrar salavat okunur ve istenilen şey dile getirilir. 7 gün süre zarfı boyunca her vakit namaz bitiminde 7 defa

“Allahümme ente halaktenî ve ente tehdînî ve ente tut’imunî ve ente tesgînî ve ente tümîtünî ve ente tuhyînî.”

 okunur. Taha suresinin 12 ayetini 21 defa okuduktan sonra ise salavat çekilerek dilenen şey yeniden dile getirilir.

Hayırlı evlilik için Furkan süresi Âyet-i Kerim

74. ayetinde olan Furkan Suresi hayırlı bir eş, hayırlı bir evlilik ile hayırlı nesiller için okunacak dua şu şekildedir:

Bismillahirrahmanirrahim ” Onlar ki: “Rabbimiz! Bize eşlerimizden ve çocuklarımızdan göz aydınlığı/sevinç ve huzur kaynağı olacak kimseler ihsan et. Ve bizi muttakilere imam/öncü kıl.” derler.” (25/Furkân, 74)

CÜBBELİ AHMET HOCA’DAN EVLİLİK İÇİN OKUNMASI GEREKEN DUA TAVSİYESİ;

Yatsı namazından sonra 4 rekat Allah Rızası için namaz kılınmalıdır. Selamı verdikten sonra oturmaya devam edilerek şunları söyleyiniz:

-100 İstiğfar çekilecek

-10 Salavat getirdikten sonra

-1 Fatiha

-3 ihlas

-1 Felak

-1 Nas

okuduktan sonra:

1 bardağın içine temiz bir su konulur ve bardağın üstüne 101 defa aşağıda ki ayetlerin okunarak üflenmelidir. Kısmetinin kapalı olduğunu düşünen, evlenmek isteyip de evlenecek hayırlı bir eş bulamayan kişinin bu suyu içmesi gerekir. Bu işlemin 21 gün devam etmesi gerekir.

Bismillahirrahmannirahim

“Inna fetahna leke fethan mübina. Ve fütihatis semaü fekanet ebvaba”



Son Güncelleme: 14.12.2020 12:09
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Anahtar Kelimeler:
EvlilikDuaKısmetAçanDualarSüreAyetAllah
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