Evlenmek için sağlık raporu almak zorunlu mu? Evlilik için sağlık raporu nereden, nasıl alınır?

Evlenme hazırlıkları yapan binlerce genç evlilik öncesi yapılması gereken resmi işlemleri araştırıyor. Evlilik öncesi yapılması gereken işlemlerden biri de sağlık raporu alınmasıdır. Bu işlem zorunludur.

Evlilik öncesi çiftlerin sağlık raporu almaları ve rapora göre evlenmelerinde cinsel olarak bir sorun olup olmadığın kanıtı olarak bakılır. Çiftlerin korunması için alınan bu sağlık raporu, eşlerin herhangi bir sağlık sorunun olup olmadığının evlenmeden önce tespit edilmesini amaçlıyor.

Evlilik öncesi sağlık raporu Aile hekimleri tarafından verilebilir. Bunun yanı sıra devlet hastaneleri veya özel hastaneler üzerinden de test yapılabilir. Devlet hastanesi veya özel hastanelerde test yapılsa da söz konusu sağlık raporu aile hekimi tarafından onaylanarak alınmalıdır. Hastanede kontrollerin yapılmasının ardından alınan bilgiler aile hekimi tarafından onaylanmaktadır.

Evlilik için alınan sağlık raporunda yapılan işlemler şunlardır;

Kan tahlillerinde çiftlerin öncelikle kan grupları tespit ediliyor. Daha sonra frengi, AIDS ya da hepatit taşıyıp taşımadıkları, kan uyuşmazlıklarının olup olmadığı, son olarak da çiftlerden birinde Akdeniz anemisi olup olmadığı belirleniyor.

Yapılan tahliller sonrasında çiftlerin gerekli önlemleri almaları da sağlanıyor.

Çiftlerin akciğer röntgeni çektirmek için Verem Savaş Dispanserlerine gitmeleri gerekiyor.

Kan tahlili ise Aile hekimi tarafından alınıyor.

Evliliğe engel olarak gösterilen bazı hastalıklar vardır. Bu hastalıklar Medeni Kanun’da 1593 sayılı hükümde yer alan 123 ve 124.maddelerince belirtilmiştir. Bu maddelerde yer alan hastalıklar verem, bel soğukluğu, akıl hastalıklarıdır. Bu hastalıkların iyileşmesi halinde çiftlerin evlenmelerine izin verilmektedir.

Öte yandan HIV, hepatit B ve C hastalığı olan kişilerin evlenmelerinde bir engel yoktur. Bu hastalıkların yanı sıra kan uyuşmazlığı da en çok merak edilen sorulardan biridir. Kan uyuşmazlığı evlilik için engel değildir. Kan uyuşmazlığı olan çiftlere eğitim verilir. Eğitimin ardından çiftlerin çocuk sahibi olmak istediklerin yapmaları gerekenler anlatılmaktadır.

Evlilik için alınan sağlık raporu 6 ay süreyle geçerlidir. Raporun çıkma süresi yapılan tetkikler ve tahlillerin ne zaman çıkacağına göre değişir. Öte yandan alınacak sağlık raporu için herhangi bir ücret ödenmez. Özel hastanelerde yapılacak olan testler için ise ortalama 200 ila 400 TL ücret alınır.

Evlilikte kan uyuşmazlığı durumu çok önemlidir. Çiftler arası kan uyuşmazlığı olması halinde çiftin olası doğacak bebeğinde kansızlık, kalp yetmezliği ve ani ölüm gibi durumlar gerçekleşebilir. Bu nedenle kan uyuşmazlığı olan çiftlere eğitimler verilir.

Kan uyuşmazlığı kan grubunu değil, RH durumunu ifade eder. Babanın RH+ annenin ise – olması kan uyuşmazlığı anlamına gelir. Buna göre doğacak bebeğin RH+ olması daha tehlikeli bulunur.

Bebek doğacak olması sırasında kan uyuşmazlığı olan çift hamileliğin 28.haftasında anneye anti D iğnesi yapılır. Bu iğne sayesinde bebekte olabilecek sağlık sorunlarının önüne geçilmiş olur.