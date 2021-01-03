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Evlenme yeterlilik belgesi nedir? 2021

Haber bülteninde dikkat çeken ve ilgi gören Evlenme yeterlilik belgesi nedir? haberinin gündeme geldiği günden bu yana paylaşılan tüm yeni ayrınltıları 3 Ocak 2021 Pazar tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen Evlenme yeterlilik belgesi nedir? hakkında merak edilen güncel bilgileri 3 Ocak 2021 Pazar tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

03 Ocak 2021 Pazar 16:57
Evlenme yeterlilik belgesi nedir? 2021
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Dünya evine girmek için hazırlanan çiftlerin hazırlaması gereken evraklardan biri de evlenme yeterlilik belgesidir. Evlenme hazırlığındaki gençler evlilik yeterlilik belgesi nedir merak ediyor.

Evlenme yeterlilik belgesi nedir?

Evlenme yeterlilik belgesi yeni düzenleme sonucu artık evlenme işlemleri sırasında zorunlu tutulmaktadır. Evlenme yeterlilik belgesi çiftin evlenmelerinde herhangi bir sorun olup olmadığının belirlendiği belgedir.

Evlenme yeterlilik belgesi nasıl alınır?

Evlenme yeterlilik belgesi Nüfus Müdürlükleri tarafından verilmektedir. Çiftlerin Nüfus Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir.

Evlenme yeterlilik belgesi ne kadar sürede alınır?

Evlenme yeterlilik belgesi çıkarmak için Nüfus Müdürlüklerine başvuru yapılmalıdır. Başvuru yapıldıktan sonra işleminizi o gün içerisinde bitirebilirsiniz. Ancak gitmeden önce sıra almak tüm günü orada geçirmemenizi sağlayacaktır.  



Son Güncelleme: 03.01.2021 16:57
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Anahtar Kelimeler:
Yeterlilik BelgesiEvlenme Belgesi
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