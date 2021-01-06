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Evlenme yeterlilik belgesi ne kadar sürede alınır? 2021

Sıcak ayrıntılarıyla dikkat çeken Evlenme yeterlilik belgesi ne kadar sürede alınır? haberine dair en yeni bilgileri kaleme almaya devam ediyoruz. Hemen 06-01-2021 tarihli haberimizi okuyarak bu yeni bilgileri siz de öğrenebilirsiniz.

06 Ocak 2021 Çarşamba 18:18
Evlenme yeterlilik belgesi ne kadar sürede alınır? 2021
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Dünya evine girmek için hazırlanan çiftlerin hazırlaması gereken evraklardan biri de evlenme yeterlilik belgesidir. Evlenme hazırlığındaki gençler evlilik yeterlilik belgesi nedir merak ediyor.

Evlenme yeterlilik belgesi nedir?

Evlenme yeterlilik belgesi yeni düzenleme sonucu artık evlenme işlemleri sırasında zorunlu tutulmaktadır. Evlenme yeterlilik belgesi çiftin evlenmelerinde herhangi bir sorun olup olmadığının belirlendiği belgedir.

Evlenme yeterlilik belgesi nasıl alınır?

Evlenme yeterlilik belgesi Nüfus Müdürlükleri tarafından verilmektedir. Çiftlerin Nüfus Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir.

Evlenme yeterlilik belgesi ne kadar sürede alınır?

Evlenme yeterlilik belgesi çıkarmak için Nüfus Müdürlüklerine başvuru yapılmalıdır. Başvuru yapıldıktan sonra işleminizi o gün içerisinde bitirebilirsiniz. Ancak gitmeden önce sıra almak tüm günü orada geçirmemenizi sağlayacaktır.  



Son Güncelleme: 06.01.2021 18:18
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Anahtar Kelimeler:
Yeterlilik BelgesiEvlenme Belgesi
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