İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Acı Haber! Ünlü oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
Son Dakika
Acı Haber! Ünlü oyuncu Haldun...
Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan önemli açıklama!
Son Dakika
Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili...
KPSS lisans sınav giriş belgeleri yayınlandı!
KPSS lisans sınav giriş belgeleri...
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve sosyal tesislerden yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanacak
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve...

Evlenme yeterlilik belgesi ne kadar sürede alınır? 2020

Gündemi takip eden birçok kişinin merceği altındaki Evlenme yeterlilik belgesi ne kadar sürede alınır? haberinin sıcak ayrıntıları da merak ediliyor. 2 Eylül 2020 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak Evlenme yeterlilik belgesi ne kadar sürede alınır? hakkında merak ettiğiniz yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

02 Eylül 2020 Çarşamba 21:35
Evlenme yeterlilik belgesi ne kadar sürede alınır? 2020
Takip Et:

Dünya evine girmek için hazırlanan çiftlerin hazırlaması gereken evraklardan biri de evlenme yeterlilik belgesidir. Evlenme hazırlığındaki gençler evlilik yeterlilik belgesi nedir merak ediyor.

Evlenme yeterlilik belgesi nedir?


Evlenme yeterlilik belgesi yeni düzenleme sonucu artık evlenme işlemleri sırasında zorunlu tutulmaktadır. Evlenme yeterlilik belgesi çiftin evlenmelerinde herhangi bir sorun olup olmadığının belirlendiği belgedir.

Evlenme yeterlilik belgesi nasıl alınır?

Evlenme yeterlilik belgesi Nüfus Müdürlükleri tarafından verilmektedir. Çiftlerin Nüfus Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir.

Evlenme yeterlilik belgesi ne kadar sürede alınır?

Evlenme yeterlilik belgesi çıkarmak için Nüfus Müdürlüklerine başvuru yapılmalıdır. Başvuru yapıldıktan sonra işleminizi o gün içerisinde bitirebilirsiniz. Ancak gitmeden önce sıra almak tüm günü orada geçirmemenizi sağlayacaktır.  



Son Güncelleme: 02.09.2020 21:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yeterlilik BelgesiEvlenme Belgesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ölüm aylığı kimlere ne kadar düşer? Kimler ölüm aylığından faydalanır?
Ölüm aylığı kimlere ne kadar düşer? Kimler ölüm aylığından faydalanır?
Kurtlar Vadisi'nde 'Tombalacı' lakabıyla bilinen Haldun Boysan hayatını kaybetti
Kurtlar Vadisi'nde 'Tombalacı' lakabıyla bilinen Haldun Boysan hayatını kaybetti
Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
Feci ölüm! Cebindeki silah ateş alınca bacağından vuruldu
Feci ölüm! Cebindeki silah ateş alınca bacağından vuruldu
Karantinadan kaçtı otogarda yakalandı
Karantinadan kaçtı otogarda yakalandı
Ucuz atlattılar! Otomobil evin yatak odasına girdi
Ucuz atlattılar! Otomobil evin yatak odasına girdi

Popüler Haberler

Evlenme yeterlilik belgesi ne kadar sürede alınır? 2020
İstenmeyen ve reklam sms iptali nasıl yapılır? 2020
2 Eylül 2020 Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı 2 Eylül 2020 Çarşamba Türkiye'de bugünkü vaka sayısı
100.000 tl ye hangi arabalar alınır 2020
Sen Çal Kapımı Sevda kimdir? Sevcan Yaşar rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Bay Yanlış dizisinin çekildiği yer neresi? Bay Yanlış dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde
Sen Çal Kapımı Kaan kimdir? Gerçek adı nedir? İsmail Ege Şaşmaz nereli, yaşı kaç?
Fox Tv Sen Çal Kapımı devam edecek mi, yeni sezonda bitecek mi?
Çalışan annelerin ne gibi haklar var? 2020
Tövbeler Olsun yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Tövbeler Olsun yeni sezon yeni ve ayrılan oyuncuları
USB bellek virüslü mü, nasıl anlaşılır?
Asgari ücret maaşlarına ne zaman zam yapılacak? 2020 Asgari ücret zam oranı ne zaman belirlenecek, maaşlara enflasyon zammı uygulanacak mı?
TRT EBA TV eğitim kanalı frekans ayarı nasıl yapılır?
Mucize Doktor Nazlı, hastaneden ayrılacak mı?
Whatsapp, Instagram neden açılmıyor? sorun ne, Whatsapp çöktü mü?
Erken emekli nasıl olunur? Engelli emekliliği şartları nelerdir?
Güncel Ev Tüpü Fiyatları
SGK borcu olmayanlar bunu nasıl kanıtlar? SGK borcu yoktur belgesine nasıl ulaşılır?
2020 KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman yapılacak? Güncel yurt ve burs başvuruları
Menajerimi Ara Jülide kimdir? Nazlı Senem Ünal hakkında bilgiler
Çatı Katı Aşk Doktor Uğur'u kim canlandıracak? Cansu Kanlıkaya kimdir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.