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Evlenme yeterlilik belgesi nasıl alınır?

Bakanlık kararıyla evlenmek isteyen kişilerden evlenme ehliyet belgesi almaları zorunlu hale gelmiştir. Evlilik hazırlığı yapan çiftler evlenme ehliyet belgesi nedir, nasıl alınır merak ediyor. Evlenme ehliyet belgesi hakkında tüm ayrıntılar…

30 Ağustos 2020 Pazar 20:15
Evlenme yeterlilik belgesi nasıl alınır?
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Dünya evine girmek için hazırlanan çiftlerin hazırlaması gereken evraklardan biri de evlenme yeterlilik belgesidir. Evlenme hazırlığındaki gençler evlilik yeterlilik belgesi nedir merak ediyor.

Evlenme yeterlilik belgesi nedir?


Evlenme yeterlilik belgesi yeni düzenleme sonucu artık evlenme işlemleri sırasında zorunlu tutulmaktadır. Evlenme yeterlilik belgesi çiftin evlenmelerinde herhangi bir sorun olup olmadığının belirlendiği belgedir.

Evlenme yeterlilik belgesi nasıl alınır?

Evlenme yeterlilik belgesi Nüfus Müdürlükleri tarafından verilmektedir. Çiftlerin Nüfus Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir.

Evlenme yeterlilik belgesi ne kadar sürede alınır?

Evlenme yeterlilik belgesi çıkarmak için Nüfus Müdürlüklerine başvuru yapılmalıdır. Başvuru yapıldıktan sonra işleminizi o gün içerisinde bitirebilirsiniz. Ancak gitmeden önce sıra almak tüm günü orada geçirmemenizi sağlayacaktır.  



Son Güncelleme: 30.08.2020 20:15
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Anahtar Kelimeler:
Evlenme BelgesiYeterlilik Belgesi
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