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Evlenme yeterlilik belgesi nasıl alınır? 2021 Evlenme yeterlilik belgesi

Gündemde geniş yer kaplayan ve kısa sürede büyük ilgi toplayan Evlenme yeterlilik belgesi nasıl alınır? Evlenme yeterlilik belgesi gelişmeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. 9 Ocak 2021 Cumartesi tarihli haberimizde yeni ayrıntıları okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

09 Ocak 2021 Cumartesi 20:35
Evlenme yeterlilik belgesi nasıl alınır? 2021 Evlenme yeterlilik belgesi
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Dünya evine girmek için hazırlanan çiftlerin hazırlaması gereken evraklardan biri de evlenme yeterlilik belgesidir. Evlenme hazırlığındaki gençler evlilik yeterlilik belgesi nedir merak ediyor.

Evlenme yeterlilik belgesi nedir?

Evlenme yeterlilik belgesi yeni düzenleme sonucu artık evlenme işlemleri sırasında zorunlu tutulmaktadır. Evlenme yeterlilik belgesi çiftin evlenmelerinde herhangi bir sorun olup olmadığının belirlendiği belgedir.

Evlenme yeterlilik belgesi nasıl alınır?

Evlenme yeterlilik belgesi Nüfus Müdürlükleri tarafından verilmektedir. Çiftlerin Nüfus Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir.

Evlenme yeterlilik belgesi ne kadar sürede alınır?

Evlenme yeterlilik belgesi çıkarmak için Nüfus Müdürlüklerine başvuru yapılmalıdır. Başvuru yapıldıktan sonra işleminizi o gün içerisinde bitirebilirsiniz. Ancak gitmeden önce sıra almak tüm günü orada geçirmemenizi sağlayacaktır.  



Son Güncelleme: 09.01.2021 20:35
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Anahtar Kelimeler:
Yeterlilik BelgesiEvlenme Belgesi
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