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Evlenme yeterlilik belgesi nasıl alınır? 2020 Evlenme yeterlilik belgesi

Türkiye gündeminde yer aldığı günden bu yana oldukça dikkat çeken Evlenme yeterlilik belgesi nasıl alınır? Evlenme yeterlilik belgesi haberinin güncel ayrıntıları da basına aktarılmaya devam ediyor. Evlenme yeterlilik belgesi nasıl alınır? Evlenme yeterlilik belgesi ile ilgili gelişmeleri siz de hemen Eylül 5 Cumartesi tarihli haberimizi okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

05 Eylül 2020 Cumartesi 22:55
Evlenme yeterlilik belgesi nasıl alınır? 2020 Evlenme yeterlilik belgesi
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Dünya evine girmek için hazırlanan çiftlerin hazırlaması gereken evraklardan biri de evlenme yeterlilik belgesidir. Evlenme hazırlığındaki gençler evlilik yeterlilik belgesi nedir merak ediyor.

Evlenme yeterlilik belgesi nedir?


Evlenme yeterlilik belgesi yeni düzenleme sonucu artık evlenme işlemleri sırasında zorunlu tutulmaktadır. Evlenme yeterlilik belgesi çiftin evlenmelerinde herhangi bir sorun olup olmadığının belirlendiği belgedir.

Evlenme yeterlilik belgesi nasıl alınır?

Evlenme yeterlilik belgesi Nüfus Müdürlükleri tarafından verilmektedir. Çiftlerin Nüfus Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir.

Evlenme yeterlilik belgesi ne kadar sürede alınır?

Evlenme yeterlilik belgesi çıkarmak için Nüfus Müdürlüklerine başvuru yapılmalıdır. Başvuru yapıldıktan sonra işleminizi o gün içerisinde bitirebilirsiniz. Ancak gitmeden önce sıra almak tüm günü orada geçirmemenizi sağlayacaktır.  



Son Güncelleme: 05.09.2020 22:55
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Anahtar Kelimeler:
Yeterlilik BelgesiEvlenme Belgesi
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