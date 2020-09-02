Evlenme beyannamesi nedir ve nereden alınır? Evlenme beyannamesi hakkında bilmeniz gerekenler

Evlilik öncesinde bazı belgelerin tamamlanması gerekmektedir. Bu belgeler içerisinde evlenme beyannamesi bulunmaktadır. Evlenme beyannameleri pek çok kişinin ilk defa duyduğu belgedir.

Evlenme beyannamesi nedir?

Evlenme beyannamesi ve izin belgesi çift olarak verilir. Başvuruda bulunduğunuz belediye talebi çerçevesinde 2 veya 4 kopya şeklinde olmak suretiyle düzenlenen evlenme beyannamesini doldurmanız gereksinim duyulan belgeler arasında bulunmaktadır. Beyanname içerisinde bulunan bilgilerin tamamını eksiksiz bir biçimde doldurmanız gerekir.

Evlenme beyannamesi nasıl doldurulur?

Evlenme beyannamesi sağ bölümünde kadın ve erkeğin fotoğrafı bulunur. Bu bölümlere fotoğraf yapıştırılmalı ve akabinde alt bölümde nüfus cüzdan bilgileri yer almaktadır. Kadın ve erkek için gereken cüzdan bilgileri burada bulunmalıdır.

Başka bir devlet vatandaşlığı varsa belge üzerinde işaretlenmesi gerekmektedir. Evlenme izin belgesinin istenip istenmediğine dair kutucuğa altı ay içerisinde farklı bir yerde evlenmek isteyenler ‘’Evet’’, istemeyenler ise ‘’Hayır’’ seçeneğini işaretlemelidir.

Evlenme beyannameleri nereden alınır?

Evlenme beyannameleri belediyelerden alınmaktadır. Evlendirme dairesine yapacağınız başvuru sırasında departman tarafından gerekli düzenlemeler yapılır ve evlendirme memurları tarafından onay verilir.