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Evlat edinme şartları nelerdir? 2021 Evlat edinme şartları ve belgeleri

Evlat edinmek isteyenler hangi şartları taşıması gerekir 2021? 2021 Evlat edinme şartları ve belgeleri nelerdir? Evlat edinecek olan ailelerde aranan şartlar nelerdir? Bekar olan kişiler evlat edinebilir mi? Devlet, evlat edinen ailelere destek sağlıyor mu? Soruları internet üzerinden en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

23 Nisan 2021 Cuma 09:24
Evlat edinme şartları nelerdir? 2021 Evlat edinme şartları ve belgeleri
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Evlat edinebilme koşulları, destek evlat almak isteyenlerin evlat edinme durumunu belirler. Bu gereksinimler her iki tarafça sağlanmalıdır. Aksi takdirde, evlat edinebilmek mümkün değildir. Bunlarla beraber ebeveynler istedikleri evlat edinemezler.

Aile ortamına katılan çocuklar en az bir yıl önceden aile desteği almalıdır. Bu, ailesine en az bir yıldır sağlık, eğitim veya benzeri koşullarda bakılmayan bir çocuğun aileye kabul edilmediği anlamına gelir. Bu önemli ve kritik ortamda, diğer destek koşulları şunlardır:

  • Çocuk aklen ayırt etme durumundaysa rızası sorulur.
  • Çocuğun babası ve annesi yaşıyorsa izin alınır.
  • Çocuk, annesi ve babası hayatını kaybetmişse ve vasisi bulunuyorsa ondan izin alınır.

Bu koşullar, çocukları etkileyen bir konunun parçasıdır. Bunların yanı sıra evlat edinmenin bazı kurallar vardır. Çocukları evlat edinmek isteyen ailelerin gereksinimleri şu şekildedir:

  • Evlatlık olarak alan eşlerden birisinin en az 30 yaş üzeri olmalıdır.
  • Evlatlık olarak olan eşlerin her ikisinin de çocuktan en az 18 yaş büyük olması gerekli.
  • Evlatlık olarak alan eşlerin her ikisinin de en az ilkokul seviyesinde bir diplomasını bulunması gereklidir.
  • Evlatlık olarak alan eşler en az 5 sene süre ile evli olması gereklidir.

Evlat edinme yönetmeliğinin gereğince, ancak bu koşulların karşılıklı olarak yerine getirilmesi durumunda işlemler yapılabilir.

Kimler evlat edinemez?

Evlat edinemeyenler, yukarıda bulunan koşulları sağlamayanlardan oluşmaktadır. Yani en az ilkokul mezunu olmayanlar, 30 yaşını geçmiş veya evlat edinilecek çocuktan en az 18 yaş büyük olmayan hiç kimselerin evlat edinme hakkı bulunmamaktadır. Bundan ötürü “Evlat edinebilmek için kaç yaşında olunması gereklidir?” sorusu epey önemli bir kriterdir. Ayrıca akıl ve ruh sağlığı yerinde olmadığı ispatlanan kişilerde evlatlık edinemez.

Evli olmayan bir kişinin tek başına evlat edinebilmesi için gerekenler nelerdir?

Bekarlar evlatlık edinebilmede herhangi bir kısıtlama konusunda sorun yaşamaz. Evli veya bekar olanlar, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında evlatlık edinebilme hakları vardır. Ancak bunun için bekarların yerine getirmesi kurallarda bulunmaktadır. 30 yaşını doldurmuş olmak ve evlat edinilecek çocuk ile yaş farklarının 18 olması şartıdır. Ayrıca en az ilkokul mezunu olunması bekarlar için de şart olmaktadır. Birbirleriyle evlilikleri bulunmayan çiftlerinse bir evlatlık edinmeleri mümkün olmamaktadır. Evlat edinme koşulları yerine getiriliyorsa bekar olanlar yalnızca tek başlarına evlatlık edinebilirler.

Evlat edinene devlet yardımı ne kadardır?

Evlat edinen aileler için devlet destekleri bulunmamaktadır. Devletin belli miktarda maddi destekte bulunduğu durum, evlatlık alınması değil koruyucu aile olması durumudur. Koruyucu aile olarak bir çocuğun bakımıyla üstlenenler, çocuğun yaşınca belirli miktarda destekten faydalanabilirler. Ancak evlatlık olanlar söz konusuysa ailenin öz çocuğu konumunda bulunduğundan dolayı onlar için bir yardımda bulunulmaz.

Evlat edinme başvurusu nereye yapılır?

Evlatlık edinme başvuruları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il müdürlüğünde gerçekleştirilir. Bunlar için lazım olan türlü belgeler eksik olmayacak şekilde tamamlanması ve yeniden kuruma teslim verilmesi gereklidir. İstenilen evraklar, bahsi geçen kurum tarafından belirlendiğinden bu konu hakkında en kesin bilginin oradan alınması daha faydalı olacaktır.

Başvuru aşamasında, evlatlık edinmek isteyen çift ve evlatlık edinilecek olan çocuğun özellikleri göz önünden geçirilir. Eğer taraflar evlat edinme şartları konusunda bir eksikleri bulunmuyorsa  durum resmiyete girer.

 




Son Güncelleme: 23.04.2021 09:24
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Anahtar Kelimeler:
EvlatEdinmeşartKoşul2021AileÇocuk
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