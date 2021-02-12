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Evinizin altından fay hattı geçiyor mu, nereden fay hattı geçiyor? E-devlet MTA fay hattı sorgulama ekranı

Depremi sıkça yaşayan ülkelerden biri olan Türkiye, farklı şehirlerin depremden etkilenmesini fazlasıyla hissediyor. Hemen hemen her şehirdeki insanlar, bulundukları bölgenin fay hattından geçip geçmediğini merak ediyor. Evlerinin konumunun fay hattı üzerinde olup olmadığını araştırıyor. İşte, fay hattı nedir, fay hattı hangi şehirler üzerinden geçmektedir? Haberin detaylarında.

12 Şubat 2021 Cuma 15:41
Evinizin altından fay hattı geçiyor mu, nereden fay hattı geçiyor? E-devlet MTA fay hattı sorgulama ekranı
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Türkiye fay hatlarının geçtiği yerlerde yaşanan depremlerden oldukça etkilenen bir ülke. Depremlerin verdiği yıkımlar nedeniyle fay hatların konumu daha çok önem kazandı. Türkiye’deki fay hatlarını ise sizin için derledik.

Kırık olarak da bilinen fay, iki kıta sahanlığının ters yönlü hareketlerine, sıkışmalara ve gerilmelere neden olarak kırılmalara neden olur. Kırıklıkların uzunlukları boyunca jeolojik tabakalar, iki ayrı kısım halinde yer değiştirir. Kırıkların fay olabilmesi için de bazı unsurlara gereksinimi vardır. Bunlar; fay aynası, tavan,  taban lokları ve atım’dır.

 

Fay hatların birden fazla fay tipleri vardır. Fay terimi, kayaçlarda somut olarak görülebilen kayma hareketindeki kırıklara söylenir. Kayaçlardaki bu kırılmalar, koparak birbirinden ayrılır. Genel olarak bu tanıma faylanma denirken, meydana gelen kırılma şekline fay denir. Faylanma olayında paralel olarak kayma düzlemi meydana gelebilir ve faylanma da kayaçlar kırılıp, parçalanabilir.

Faylar ve çatlaklar ne kadar birbirine benzese de farklılıklar mevcuttur. Çatlaklarda, kırılmalar sırasında yanlara doğru bir açılma görülse de, faylarda, kırılma sırasında paralel olarak değişik yönlere doğru bir kayma hareketi görülür.

Eğim atımlı faylar

Bu fayda hareketlenme, fay düzleminin eğimi boyunca, aşağıya ve yukarıya doğru olmasına neden olur.

Normal faylar

Bu fayda, tavan bloğu, tabana göre aşağıya doğru hareket eder ve ilk bloğu birbirinden uzaklaştırır. Bu hareketlere ise oransal hareket denir. Bu blokların hangisinin hareket edip etmeyeceği ise saptanmamaktadır. Normal fayların uzunlukları, küçük noktalardan uzun mesafelere kadar ilerlemektedir. Normal fayların, fay düzlemindeki eğim miktarı, değişken olup, yatay ve düşey arasında bir derecede olabilir. Normalde ise bu dereceler 45 dereceden daha büyük eğimler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ters faylar

Bu faylar, normal fayların tam tersi olarak tavan bloğu, tabana göre yukarıya doğru hareket eder. Aynı zamanda bazı durumlarda taban bloğu, tavan bloğuna göre fay düzlemi üzerinden normal faylar gibi aşağıya doğru hareket eder. Bunlardan dolayı bloklar, birbirine yaklaşır ve biri diğerinin üzerine çıkar.  Ters faylarda, eğim dereceleri 35 derece ile 75 derece arasında değişir. Bazı durumlarda ise fay eğimleri değişir. Bu değişikler 0 derece ile 35 derece arasındadır. Bu değişiklerde ise bindirme fayları veya şaryajlar ele alınmaktadır. Aynı zamanda jeolojik harita yapımlarında, şaryaj ve bindirme terimleri sıklıkla karşılaşılan jeolojik yapı çeşitleridir. Şaryaj ve bindirmeler, kayaç kütleleri, uzun mesafeler içerisinde yer değiştirmektedirler. Bu faylardaki eğim dereceleri ise 0 derece ile 10 derecedir ve bindirme fayları, Nap fayı veya Örtü fayı olarak da isimlendirilmiştir.

Doğrultu atımlı faylar

Bu faylar, fay düzlemlerinin iki yanında bulunan blokların, fay düzlemi esnasında kaymaları sonucunda ortaya çıkar.  Bu faylar, kayma şekillerine göre iki şekille ayrılmaktadır. Bunlar; Sağ yönlü atımlı ve Sol yönlü atımlı faylar olarak adlandırılır. Doğrultu atımlı faylarda, iki blok yatay şekilde birbirinden kopar ve uzaklaşır. Bu blokların hangi yöne doğru hareket ettiğine bakarak sağ yönlü mü sol yönlü mü olduğu anlaşılır.

Oblik atımlı faylar

Doğada meydana gelen gerilmeler ile kayaçlarda oluşan kırılmaların yönü farklıdır. Bu farklılıkla meydana gelen gerilimle birlikte faylarda tek bir yönde atım gerçekleşmez. Bu durum fayların hemen hemen hepsinde değişik miktarda gözlenen ikinci benzerlik ve farklı yönlerde gelişen atımların oluşmasına neden olur.  

Türkiye’de üç tane fay hattı vardır. Bunlar; Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF), Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF) ve içerisinde birçok fayı kapsayan Batı Anadolu Fay Hattı (BAF).  Kuzey Anadolu Fay Hattı ise İstanbul’u ele alarak dünyanın en hızlı ve aktif fayıdır. Bu fayların genel tanımlarını sizler için derledik.

 

Kuzey Anadolu Fay Hattı

Kuzey Anadolu Fay Hattı, Saroz Körfezi’nden başlayan bir fay hattıdır. Marmara Denizi, Sapanca Gölü, Adapazarı, Tosya ve Erzincan üzerinden devam eden bu fay hattı, Van Gölü’ne kadar uzanmaktadır. Aynı zamanda bu fay hattı en hızlı hareket etme özelliğine sahiptir. Bu fay hattının bir diğer özelliği de aktif- sağ-yanal bir fay olmasıdır.

KAF, yüksek sismik bir aktiviteye sahiptir. Nedeni ise; bu fayın, Anadolu Levhası’nın, güneyde Arap Levhası ve kuzeyde Avrasya Levhası’nın arasında kalmasıdır. Bu nedenle, batıya doğru açılarak hızlı hareket eder. Bu da sismik aktiviteye neden olur.

KAF, tek bir faydan oluşmamaktadır. Pek çok faydan oluşan KAF, parçalanmış, ezilmiş kayaçlar, soğuk ve sıcak su kaynakları, gölcükler, traverten oluşumları ve genç volkan konilerini içinde bulundurur.

Doğu Anadolu Fay Hattı

Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF), Hatay’dan başlayarak, Kahraman Maraş, Adıyaman, Malatya ve Elazığ ovalarından ilerleyerek Bingöl’e kadar uzanır. Ölü Deniz Çatlağının sonunda yer alan Maraş Üçlü Bitişmesinden başlar ve kuzeydoğu istikametinde işler ve Karlıova Üçlü Bitişmesinde hattı son bulur. Bu son buluştan sonra Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.

Batı Anadolu Fay Hattı

Batı Anadolu Fay Hattı (BAF), Anadolu’nun batısında doğu- batıya uzanarak, kuzeyden güneye doğru ilerler. Batı Anadolu Fay Hattı, içerisinde birçok fayı barındırır. ,

Türkiye’deki yaşanılan depremlerin birçok nedeni vardır. Bunlardan biri, Atlas Okyanusunun, okyanus ortası sırtının genişlemesi durumudur. Bu genişleme ise, Afrika levhasının kuzeydoğu tarafına hareket etmesine neden olur. Depremlerin nedenlerinden biri de, Kızıldenizin ortasında yer alan okyanus tabanının yayılmasıdır. Bunların oluşması da Arap Levhasının kuzey yönüne doğru harekete neden olmaktadır. Bu hareket ise, Doğu Anadolu Fayında depremin olmasına neden olmaktadır.

Batı Anadolu Fay Hattında daha önceden bahsettiğimiz gibi birçok faylar vardır. Bu faylar ise şöyledir:

Fethiye-Burdur Fayı, Gökova grabeni, Knidos (Cumalı, Yakköy) Fayı, Büyük Menderes Grabeni, Yavansu fayı, Küçük Menderes Fayı, Gediz Grabeni, Simav Grabeni, Eskişehir Fayı

 



Son Güncelleme: 12.02.2021 15:41
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Anahtar Kelimeler:
Fay HatlarıTürkiyeDepremFayEğimli Faylar
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