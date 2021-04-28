Evinin girişinde bekledi! Eşini başından vurarak katletti

Kadına cinayetleri alınan tüm tedbir ve gösterilen tepkilere rağmen devam ediyor.

Son olarak 39 yaşındaki bir kadının eşi tarafından katledildiği olay Samsun Canik'te yaşandı.

Gelen bilgilere göre ilçede bir apartmanda yaşayan kişiler sabah erken saatlerde apartman girişinde Ayşe C. isimli kadını vurulmuş vaziyette kanlar içinde buldu ve durumu hemen polis ve 112 sağlık personeline bildirdi.

Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı

İhbarı alan ekipler kısa süre içinde olayın yaşandığını bölgeye geldi. Yapılan incelemede apartmanda oturan Ayşe C.'nin başından silahla vurulduğu ve ağır yaralandığını tespit edildi. Talihsiz kadın olay yerinde yapılan ilk müdahaladen sonra en yakın hastaneye kaldırıldı.Ancak hastanedeki tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Polis tarafından yapılan incelemede Ayşe C'nin eşi Bülent C. tarafından vurulduğu tespit edildi. Olay sonrası kaçan Bülent C., Irmak Polis Merkezi ekiplerince kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.