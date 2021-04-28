İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma anını paylaştı
Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma...
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına idari izin kararı! Bayram tatili 9 gün oldu
Son Dakika
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına...
Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi
Miray Daner bir deri bir...
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat! Cuma günü yasak geliyor..
Son Dakika
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat!...

Evinin girişinde bekledi! Eşini başından vurarak katletti

Samsun Canik'te sabah erken saatlerinde yaşanan kan donduran olayda 44 yaşındaki Bülent C. evinin girişinde 39 yaşındaki eşi Ayşe C.'yi silahla vurarak öldürdü.

28 Nisan 2021 Çarşamba 11:12
Evinin girişinde bekledi! Eşini başından vurarak katletti
Takip Et:

Kadına cinayetleri alınan tüm tedbir ve gösterilen tepkilere rağmen devam ediyor. 

Son olarak 39 yaşındaki bir kadının eşi tarafından katledildiği olay Samsun Canik'te yaşandı.

Gelen bilgilere göre ilçede bir apartmanda yaşayan kişiler sabah erken saatlerde apartman girişinde Ayşe C. isimli kadını vurulmuş vaziyette kanlar içinde buldu ve durumu hemen polis ve 112 sağlık personeline bildirdi.

Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı

İhbarı alan ekipler kısa süre içinde olayın yaşandığını bölgeye geldi. Yapılan incelemede apartmanda oturan Ayşe C.'nin başından silahla vurulduğu ve ağır yaralandığını tespit edildi. Talihsiz kadın olay yerinde yapılan ilk müdahaladen sonra en yakın hastaneye kaldırıldı.Ancak hastanedeki tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Polis tarafından yapılan incelemede Ayşe C'nin eşi Bülent C. tarafından vurulduğu tespit edildi. Olay sonrası kaçan Bülent C., Irmak Polis Merkezi ekiplerince kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.




Son Güncelleme: 28.04.2021 11:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
CinayetSamsunCanik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ramazan ayı ne zaman bitiyor? Oruç bitiş tarihi
Ramazan ayı ne zaman bitiyor? Oruç bitiş tarihi
Son yoklamaya tabi ne demektir?
Son yoklamaya tabi ne demektir?
29 Nisan camilerde cuma namazı kılınacak mı?
29 Nisan camilerde cuma namazı kılınacak mı?
Muvazzaf asker nedir, ne demektir?
Muvazzaf asker nedir, ne demektir?
Gittigidiyor Anneler Günü indirim kampanyası başladı
Gittigidiyor Anneler Günü indirim kampanyası başladı
E-devlet Çiftçi izin belgesi nasıl alınır? Çiftçi izin belgesi alma işlemleri
E-devlet Çiftçi izin belgesi nasıl alınır? Çiftçi izin belgesi alma işlemleri

Popüler Haberler

Emanet dizisi Cansu karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Rüya Coriç kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Acemi Anneler dizisi Ezgi kimdir? Tuğçe Özbey'in hayatı!
Türkan Hanım'ın Konağı Güliz kimdir? Seyhan Taşdemir gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Acemi Anneler dizi oyuncusu Melahat kimdir? Deniz Gökçe Kayhan hakkında bilgiler
Acemi Anneler dizisindeki Aleyna karakteri Kimdir? Aslı Babayiğit dizideki rolü ve hayatı
Ramazan ayı ne zaman bitiyor? Oruç bitiş tarihi
Yemin dizisi Feride kimdir? Cansu Tuman kimdir, nereli yaşı kaç?
2021 ihaleye girmek için SGK borç sınırı ne kadardır?
Emanet dizisi Selim karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Osman Aydın kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Türkan Hanımın Konağı dizisi Rabia kimdir? Arzu Yanardağ kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
O Ses Türkiye'de yeni jüri kim olacak? Hadisenin yerine Gülşen mi gelecek?
Rüyada doğum veya hamilelik görmek anlamı ve yorumu
Sicilim bozuk kredi çekemiyorum diyorsanız müjde! Kamu bankalarından sicili bozuklara kredi imkanı
Ramo dizi oyuncusu Afet kimdir? Efsane Odağ hakkında bilgiler
Cuma günleri cumaya gitmek yasak mı? Cuma namazı için yasak olacak mı?
Şeref Bey dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Matrix 4 filmi ne zaman vizyona girecek? Keanu Reeves tarafından açıklandı!
Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor?
Bisiklet alımı için en uygun kredi desteği veren bankalar 2021
Ziraat Bankası kredi başvurularında hangi kanallar kullanılmaktadır?
Mazeret izni en fazla kaç gün verilir? Mazeret izni formu nasıl doldurulmalı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.