Evinin girişinde bekledi! Eşini başından vurarak katletti

Kadına cinayetleri alınan tüm tedbir ve gösterilen tepkilere rağmen devam ediyor.
Son olarak 39 yaşındaki bir kadının eşi tarafından katledildiği olay Samsun Canik'te yaşandı.
Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı
İhbarı alan ekipler kısa süre içinde olayın yaşandığını bölgeye geldi. Yapılan incelemede apartmanda oturan Ayşe C.'nin başından silahla vurulduğu ve ağır yaralandığını tespit edildi. Talihsiz kadın olay yerinde yapılan ilk müdahaladen sonra en yakın hastaneye kaldırıldı.Ancak hastanedeki tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Polis tarafından yapılan incelemede Ayşe C'nin eşi Bülent C. tarafından vurulduğu tespit edildi. Olay sonrası kaçan Bülent C., Irmak Polis Merkezi ekiplerince kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.