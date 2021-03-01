Evine çağırdığı usta cinsel ilişki teklifinde bulundu

Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaşandı.

Milliyet gazetesinin haberine göre, İstanbul'da yaşayan 41 yaşındaki Emriye K. isimli kadın evindeki inşaat işleri için bir ustayla anlaştı. 34 yaşındaki Veysel T. isimli usta Emriye K.'nın evinde ki tadilat işleri için 5 gün eve geldi.

KAPISININ ZORLANDIĞIN DUYDU

Ustanın son evde işleri geç saate kadar uzayında genç kadın ustayı evden gitmesi için uyardı. İşinin az kaldığını, yarın buraya tekrar gelmek istemediği için bitirmek istediğini söyleyen usta çalışmasına devam etti. Bu esnada Emriye K. ise odasına gitti ve kapıyı kilityerek uyumaya başladı.

Bir süre sonra odasının kapısının zorlandığını duyan kadın hemen uyandı ustayı evinden kovdu. Sabah polise giden Emriye K. usta hakkında şikayetçi olduğunu ve Veysel T'nin evden çıkarken kendisine küfür ettiğini . 'Bir kere öpsem ne olur?' deyip cinsel ilişki teklif ettiğini söyledi.

BENİMLE BİRLİKTE OLMAZSAN İSMİNİ YAYARIM

Ustanın evinden ayrıldıktan sonra telefonuna mesaj attığını ve "Benimle birlikte olmuyorsan senin ismini yayacağım' diye mesajlar yazdığını söyledi. Polis tarafından göz altına alınan usta Veysel Ti suçlamaları kabul etmedi.Veysel T. hakkında, "cinsel saldırı", "cinsel taciz", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 6 yıl 3 aydan 17 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.