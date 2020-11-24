Evinden tarantula, piton yılanı ve sakallı ejder çıktı!

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Bakırköy de ev ortamında beslenmesi ve satışı yasal olmayan hayvanların evde beslendiğine dair Kaçakçılık Şube Müdürlüğüne gelen bir ihbar için ekiplerin eve yapmış olduğu baskında satılması ve beslenmesi yasal olmayan 12 adet hayvan ekipler tarafından koruma altına alınmıştı. Bu hayvanları besleyen Tutku Filiz adındaki kadın ise ifadesinde” “Hepsini intenetteki ilanlardan kedi köpek satın alır gibi aldım. Yasak olduğunu bilmiyordum. Herkes besliyor. Satmam için para teklif ettiklerinde bile satmadım. Çocuğum gibi hepsi” dedi.”Yasak olduğunu bilmiyordum çünkü herkes besliyor. Sosyal medyaya da baktığım zaman insanlar besliyorlar. Her yerde besliyorlar. Bunlar filmlerde oynuyorlar, dizilerde oynuyorlar. Ben bunları veterinere götürüyorum hiçbir şey demiyorlar bana. Rutin kontrollerini yaptırıyordum ağız bakımı tınak bakımı gibi. Hiçbir şey demiyorlardı yasak diye” dedi. Evde bakımı ve satışı yasak olan bu hayvanları satmak için beslemediğini ve satışını yapmadığını söyleyen Tutku Filiz ekiplerce hayvanlarına el konulup götürülmesine çok üzüldüğünü de söyledi.

Bu olaylardan sonra herkes tarafından merak edilen konu genç kadının bu hayvanlardan para kazanıp kazanmadığıydı ama genç kadın bunları kabul etmeyip para kazanmayıp ayvanlara para harcadığını belirtti. Baskının ardından evde beslenen hayvanları ilk kez gören bina da oturan komşular dan bazıları binada oturmaya devam etmeyeceklerini dile getirdiler.

Komşulardan birisi ise şu sözleri söyledi: Üst katımızda çok yabani hayvan var. Ben bilmiyordum. Polisler geldiler o zaman öğrendim. Zaten çok gürültü ses geliyordu, çok rahatsız oluyorduk. Amazon ormanlarında yetişen hayvanlar dan olduğunu görünce şok oldum. Kertenkeleler, piton yılanları, boga yılanları, fareler, kurbağalar. Bir sürü yani dünyada bile az bulunan, nesli tükenmekte olan hayvanlarmış hepsi. Satıyor mu satmıyor mu bilmiyorum. Satıyordur neden beslesin ki? Üst katımda hala onlarla yaşıyor muyuz bilmiyoruz. Gerçekten çok tedirginiz bu apartmanda oturmak istemiyorum artık” ifadelerini kullandı.