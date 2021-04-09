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Evinde otururken vuruldu!

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi evine açılan ateş sonrasında vurularak yaralandı.

09 Nisan 2021 Cuma 00:59
Evinde otururken vuruldu!
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Kayseri Kocabaş İlçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre yabancı uyruklu olan bir kişi Argıncık Kayabaşı Mahallesi 102. Sokak üzerinde bulunan müstakil evine henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı. A.E. adlı kişinin evinin penceresinden giren kurşun ile ağır bir şekilde yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Yaralı kişinin ilk müdahalesi olay yerinde yapılarak hastaneye kaldırılırken polis ekipleri evin çevresinde güvenlik önlemleri aldılar. Hastaneye kaldırılan kişi tedavi altına alındı. Polis ekipleri ev ve çevresinde inceleme başlatırken olaya karışan kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay ile ilgili başlayan soruşturma başlatıldı.



Son Güncelleme: 09.04.2021 00:59
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Anahtar Kelimeler:
KayseriVurulmaSilahlı Saldırı
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