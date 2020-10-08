Evinde otururken ayağından vuruldu, kurşunun nereden geldiği bilinmiyor

İstanbul Beyoğlu'nda yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi evinde oturduğu sıralarda ayağından vuruldu. Hemen olay yerine çağrılan gelen polis ekipleri, yaptıkları sorgulamada olayın nasıl gerçekleştiğini sorduklarında yaralı olan kişi kurşunun nereden geldiğini bilmediğini söyledi.

“KURŞUNUN NEREDEN GELDİĞİNİ ANLAMADIM"

Gerçekleşen olay saat 02:00 sıralarında İstanbul Beyoğlu’nda oldu. Bir apartmanın giriş katında oturan ismi henüz öğrenilemeyen Filistin uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi evde oturduğu sıralarda ayağından vuruldu.

Gelen silah sesiyle yapılan ihbar üzerine olay yerine intikal eden polis ve sağlık ayağından vurulan yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptılar. Edinilen bilgilere göre polis ekiplerinin olayın nasıl gerçekleştiğini sorduklarında yaralı adamın nasıl vurulduğunu bilmediğini evinde oturduğu sırada vurulduğunu ve kurşunun nereden geldiğini bilmediğini söyledi.

OLAY ARDINDAN YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı adamın ilk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirilirken , ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlatırken kurşunun nereden geldiğini araştırmaya başladı.

