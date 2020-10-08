İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Zeynep Tokuş, karın hareketiyle sosyal medyada gündem oldu
Zeynep Tokuş, karın hareketiyle sosyal...
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4 kişi öldü, en az 20 kişi kayboldu
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4...
Kansere yakalanma riskini çoğaltan yiyecekler nedir? Bu yiyeceklerden uzak durun!
Kansere yakalanma riskini çoğaltan yiyecekler...
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu haberini duyunca sevinç gözyaşı döktü
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu...

Evinde otururken ayağından vuruldu, kurşunun nereden geldiği bilinmiyor

İstanbul Beyoğlu'nda yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi evinde oturduğu sıralarda ayağından vuruldu. Hemen olay yerine çağrılan gelen polis ekipleri, yaptıkları sorgulamada olayın nasıl gerçekleştiğini sorduklarında yaralı olan kişi kurşunun nereden geldiğini bilmediğini söyledi.

08 Ekim 2020 Perşembe 10:34
Evinde otururken ayağından vuruldu, kurşunun nereden geldiği bilinmiyor
Takip Et:

İstanbul Beyoğlu'nda yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi evinde oturduğu sıralarda ayağından vuruldu. Hemen olay yerine çağrılan gelen polis ekipleri, yaptıkları sorgulamada olayın nasıl gerçekleştiğini sorduklarında yaralı olan kişi kurşunun nereden geldiğini bilmediğini söyledi. 


Gerçekleşen olay  saat 02:00 sıralarında İstanbul Beyoğlu’nda oldu. Bir apartmanın giriş katında oturan ismi henüz öğrenilemeyen Filistin uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi evde oturduğu sıralarda ayağından vuruldu.

“KURŞUNUN NEREDEN GELDİĞİNİ ANLAMADIM"

Gelen silah sesiyle yapılan ihbar üzerine olay yerine intikal eden polis ve sağlık ayağından vurulan yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptılar. Edinilen bilgilere göre polis ekiplerinin olayın nasıl gerçekleştiğini sorduklarında yaralı adamın nasıl vurulduğunu bilmediğini evinde oturduğu sırada vurulduğunu ve kurşunun nereden geldiğini bilmediğini söyledi. 

OLAY ARDINDAN YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı adamın ilk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirilirken , ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlatırken kurşunun nereden geldiğini araştırmaya başladı.



Son Güncelleme: 08.10.2020 10:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kurşun YarasıIstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Samsun'da pitbull dehşeti
Samsun'da pitbull dehşeti
İstanbul valisinden vatandaşlara uyarı
İstanbul valisinden vatandaşlara uyarı
Her derde deva istiridye mantarı pazar tezgahlarına geldi!
Her derde deva istiridye mantarı pazar tezgahlarına geldi!
Meteoroloji'den sağanak uyarısı! İstanbul yoğun yağışın etkisinde olacak!
Meteoroloji'den sağanak uyarısı! İstanbul yoğun yağışın etkisinde olacak!
NASA açıkladı! Ekim ayında Mars gözle görülebilecek!
NASA açıkladı! Ekim ayında Mars gözle görülebilecek!
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde çiftçiye yem bitkisi desteği verildi
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde çiftçiye yem bitkisi desteği verildi

Popüler Haberler

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 8 Ekim 2020 Perşembe E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Asgari ücretle çalışana 686 TL ek ödeme geliyor!
Cevizli baklava nasıl yapılıyor? 2020 Baklava tatlısı yapılışı ve Baklava için gerekli malzemeler
Günlük burç yorumları 9 Ekim 2020 Cuma - Burcunuz bugün size neler söylüyor?
Otomobil firmalarının sunduğu güncel kampanyalar!
Tamamlayıcı emeklilik nasıl olacak? kıdem tazminatı fonu ve tamamlayıcı emeklilik ile ilgili son gelişmeler
Çocuk parası ne kadar? 2020 Çoçuk parası için nereye başvurulur?
Formula 1 Türkiye yarışları ne zaman olacak? Formula 1 Türkiye yarış takvimi
Kalıcı makyaj hangi bölgelere uygulanır? 2020 kalıcı makyaj hakkında bilgiler
KYK borçları silinir mi? KYK borçları hakkında son açıklamalar neler?
2020 yılında da Rusya'dan alınan doğal gaz oranı azalıyor
Ramo dizisi ne zama başlayacak? Dizi konusu ne? Ramo 1. Bölüm fragmanı yayınlandı
Enes Batur youtube içeriklerini çalıyor mu? Pewdiepie hesabından yeni iddia!
2020 yılı final yapıp yayından kaldırılan diziler listesi
Küçükbaş hayvan yem çeşitleri ve fiyatları! 2020 Koyun ve Keçi yem fiyatları
Seslendirme nasıl yapabilirim? 2020 Seslendirme yaparak para kazanma
0 faizli hayvancılık kredileri ziraat bankası 2020
Rüyada civciv örmek ne demektir? Rüyada civciv görmek anlamı, tabiri nedir?
Ayak bileği burkulması kaç gün sürer? Ayak bileği burkulması nasıl tedavi edilir?
Tozkoparan yeni sezona dahil olacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler
İntibak zammı çıkarsa hangi emekliler ne kadar intibak zammı alacak?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.