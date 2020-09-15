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Evinde karşılaştığı hırsızlar üzerine ateş açtı

İstanbul Ataşehir'de evine alışveriş dönüşü giren kadın içeride hırsızlar ile karşılaştı. Gözü dönmüş hırsızlar kadının üzerine ateş açıp olay yerinden kaçtı

15 Eylül 2020 Salı 22:05
Evinde karşılaştığı hırsızlar üzerine ateş açtı
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Bir kadının bacağından yaralandığı hırsızlık olayı bugün İstanbul Ataşehir'de yaşandı.

İlçeye bağlı ferhatpaşa mahallesinde yaşayan bir kadın alışveriş yapmak için bir süreliğine dışarı çıktı. Bu esnada iki hırsız evi tespit edip, kapının kilidi kırarak kadının evine girdiler. Eve giren iki hırsız evin içerisinde değerli eşya arayıp evi dağıttıkları sırada ev sahibi kadın alışverişini bitirip evine geri göndü.

Kapıyı açan talihsiz kadın iki hırsız ile karşı karşıya kaldı. Bir süre itiş kakış yaşandıktan sonra hırsızlardan birisi belindeki silahını çekip kadına ateş açtı.Kadın kanlar içinde olduğu yere düşerken hırsızlar panik halde gözden kayboldular. O sırada evin önünde geçmekte olan bir kişi hırsızların peşinden koştu ancak hırsızlar kaçmayı başardı.


Mahallelinin haber vermesiyle olay yerinde polis ve ambulans intikal etti. Sağlık görevlileri bacağından yaralanan kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kadının hastaneye kaldırdı.

Polis hırsızlık olayı ile ilgili olarak çevredeki kameraları inceleyip, soruşturma başlattı.

 

 



Son Güncelleme: 15.09.2020 22:05
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulAtaşehirHırsızlıkHırsızlar Ateş Açtı
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