Evin önünde oyun oynarken kayboldu! Bütün Çat 2 yaşındaki Süleyman'ı arıyor!

Merkeze bağlı Çat beldesi yakınlarında yer alan Seküdağ Yaylası’nda hayvancılık yapan Süleyman ve Sema Yıldırım çiftinin altı çocuğundan bir tanesi olan Süleyman Yıldırım, anne ile babası hayvanları ahıra alırken bir anda ortalıktan kayboldu.

Çocuklarının ortada olmadığının farkına varan anne ile baba kendi imkanları ile çevreyi aramaya başladı. Fakat bir türlü kayıp çocuğun izine rastlayamadılar.

Bu durum sonrasında olayı jandarma ekiplerine bildirdiler. Olay yerine sevk edilen AFAD ile jandarma ekipleri ve ANDA Deneği üyeleri, bir arama köpeği ve drone eşliğinde küçük Süleyman’ı bulabilmek adına arama ve kurtarma çalışması başlattılar. Kayıp Süleyman’ı aramak için ekiplerin dışında bölgede yaşayan vatandaşlar da arama ve kurtarma çalışmalarına katılım sağladılar. Ev çevresinde yer alan her yer küçük çocuğu bulma ümide ile didik didik aranıyor.

Çalışmaları yakından izleyen Çat Belediye Başkanı Ramazan Altun, "Akşam saatlerinde yaylada bir çocuk kaybolmuş. İftar saatimizde duyduk, kasaba halkı, belediye olarak hep buraya hizmetimizi sunduk. Arıyoruz. Allah'ın izniyle bulacağız. Arazi şartları da çok zor. Ormanlık bölge olduğundan dolayı jandarma ekiplerimiz, AFAD burada. Devletimizden Allah razı olsun arıyoruz" açıklamasını yaptı.

Beldenin Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Yılmaz da "Babası bize evinin önünde, olduğunu söyledi. Hayvanlarla uğraşırken dışarı çıkınca çocuğu bulamamış. AFAD, jandarma ve arkadaşlarımızla beraber aramaktayız. Allah'ın izniyle bulacağız" ifadelerini kullandı.

AFAD, jandarma ve vatandaşlar hız kesmeden 2 yaşındaki küçük Süleyman’ı bulmak için arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.