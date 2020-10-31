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Evimin altından fay hattı geçiyor mu? MTA fay hattı sorgulama yerbilimleri.mta.gov.tr

İzmir’de gerçekleşen depremin ardından vatandaşlar fay hattı sorgulaması ve evimin altından fay hattı geçiyor mu sorularını araştırmaya başladı. MTA fay hattı sorgulaması yerbilimleri.mta.gov.tr adresi üzerinden yapılabiliyor.

31 Ekim 2020 Cumartesi 16:35
Evimin altından fay hattı geçiyor mu? MTA fay hattı sorgulama yerbilimleri.mta.gov.tr
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İzmir’de 30 Ekim Cuma günü gerçekleşen depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 6.6 büyüklüğündeki korkunç depremin etkileri sürerken vatandaşlar artçı sarsıntıların korkusuna kapıldı.

Vatandaşlar online olarak yapılan fay hattı sorgulamasını araştırmaya başladı. Bilindiği gibi online olarak yapılan sorgulama sonucunda fay hatlarının nerede olduğu görülebiliyor. Fay hattı sorgulaması yapmak için aşağıdaki linkte tıklayabilirsiniz.

http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx


Sisteme giriş yaptıktan sonra sol tarafta bulunan kutucuklardan son 24 saat veya son 7 gün kutucuklarını işaretleyin ve Faylar ve Depremler kısmında sorgulama işlemini tamamlayın. Bu şekilde haritadan evinizin altında fay hattı olup olmadığınız öğrenebilirsiniz.

AFAD Türkiye Deprem haritası

Türkiye deprem haritası ilk olarak 1996 yılında hazırlanmış ardından 18 Mart 2018 tarihinde güncellenmiştir. Güncellenen yeni deprem haritası 30364 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yenilenen deprem haritasında eski haritaya göre deprem kaynak parametrelerine, deprem kataloglarına ve yeni matematiksel modellere dikkat edilmiş ve daha ayrıntılı şekilde hazırlanmıştır. Bunun yanı sıra yeni haritada “Deprem Bölgesi” kavramına yer verilmeyerek en büyük yer ivmesi değerlerine yer verilmiştir.

Yeni deprem haritası AFAD Ulusal Deprem Araştırma Programı kapsamında hazırlanan “Türkiye Sismik Tehlike Haritasının Güncellenmesi” adlı proje kapsamında kamu ve üniversitelerin ortak çalışması sonucu hazırlanmıştır.



Son Güncelleme: 31.10.2020 16:35
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Anahtar Kelimeler:
AfadDepremSorgulama
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