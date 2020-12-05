Evimin altından fay hattı geçiyor mu, evimin bulunduğu bölgede fay hattı var mı? 2020 AFAD deprem haritası ve fay hattı sorgulama

Antalya yakınlarında meydana gelen depremin ardından fay hattının nerelerden geçtiği merak edilmeye başlandı. Deprem riski yüksek illerden biri olarak kabul edilen Antalya'da insanlar fay hattı sorgulamalarının nasıl yapılacağını bilmek istiyor.

Evimin Altından, Yakınından Fay Hattı Geçiyor Mu?

Haritadaki konumunuza http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ekranın yan tarafında bulunan faylar sekmesine ve Depremler sekmesinin son 24, son 7 gün ve son 30 gün sekmesine tıklayarak, fay hattının evin altından geçtiği zaman dilimini görebilirsiniz.

FAY HATTI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (mta.gov.tr)

AFAD Türkiye Deprem Haritası

En son 1996 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafınca düzenlenmiş, 18 Mart 2018 tarihli ve 30364 sayılı Resmi Gazete yayımlanmıştır. Yeni harita 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girdi.

Yeni harita, en güncel deprem kaynak parametrelerini, deprem kataloglarını ve yeni nesil matematiksel modelleri dikkate alarak çok daha fazla ve detaylı veriler ile hazırlandı. Yeni haritada, önceki haritadan farklı olarak deprem bölgeleri yerine en yüksek yer ivmesi değerleri gösterilmiş ve "deprem bölgesi" kavramı ortadan kaldırılmıştır.

Deprem tehlikesi haritası bir risk haritası değildir. Bir RİSK haritası olabilmesi için deprem sırasında binaların ve nüfusun etkisinin anlaşılması, ekonomik kayıpların belirlenmesi, depremin çevreye vereceği zararın hesaplanması ve bu hasar ve kayıpların sonuçlarını gösteren bir harita oluşturulması gerekmektedir. " Türkiye Sismik Tehlike Haritasının Güncellenmesi" başlıklı kamu ve üniversite işbirliğinin desteğiyle AFAD Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) Deprem Tehlike Haritası yeni bir harita düzenlenmiştir.

AFAD TÜRKİYE DEPREM TEHLİKE HARİTASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (turkiye.gov.tr)