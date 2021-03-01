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Evi terk etmek isteyen sevgilisine pompalı tüfekle ateş etti

Bursa Osmangazi'de yaşayan Şenol Y. isimli genç evi terk etmek isteyen sevgilisi Songül Ü'yü tüfekle bacağından yaraladı. Zanlı kayıplara karıştı.

01 Mart 2021 Pazartesi 09:47
Evi terk etmek isteyen sevgilisine pompalı tüfekle ateş etti
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Olay gece geç saatlerde Bursa Osmangazi'de yaşandı.

Aynı evde kalan iki sevgili Şenol Ş. ve Songül Ü. arasında gece geç saatlerde sebebinin kıskançlık olduğu tartışma yaşandı. Tartışmanın alevlenmesiyle birlikte çift arasında arbede çıktı ve Şenol Ş. sevgilisini darp etti. Bunun üzerinde 33 yaşındaki genç kadın evi terk etmek istedi duruma iyi sinirlenen Şenol Ş. eline geçirdiği tüfekle sevgilisine iki el ateş açtı.

Talihsiz kadın bacağından yara aldı ve kanlar içinde olduğu yere yığıldı. Zanlı Şenol Ş. ise kayıplara karıştı.

Acı içinde yere yığılan talihsiz kadını gören komşuları durumu hemen 112 sağlık personeline ve polis bildirdi. Ekipler hemen olay yerine ulaştı ve Songül Ü. isimli kadın yapılan ilk yardımdan sonra hemen hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 



Son Güncelleme: 01.03.2021 09:47
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Anahtar Kelimeler:
BursaSevgilisini Vurdu
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