Evi terk etmek isteyen sevgilisine pompalı tüfekle ateş etti

Olay gece geç saatlerde Bursa Osmangazi'de yaşandı.

Aynı evde kalan iki sevgili Şenol Ş. ve Songül Ü. arasında gece geç saatlerde sebebinin kıskançlık olduğu tartışma yaşandı. Tartışmanın alevlenmesiyle birlikte çift arasında arbede çıktı ve Şenol Ş. sevgilisini darp etti. Bunun üzerinde 33 yaşındaki genç kadın evi terk etmek istedi duruma iyi sinirlenen Şenol Ş. eline geçirdiği tüfekle sevgilisine iki el ateş açtı.

Talihsiz kadın bacağından yara aldı ve kanlar içinde olduğu yere yığıldı. Zanlı Şenol Ş. ise kayıplara karıştı.

Acı içinde yere yığılan talihsiz kadını gören komşuları durumu hemen 112 sağlık personeline ve polis bildirdi. Ekipler hemen olay yerine ulaştı ve Songül Ü. isimli kadın yapılan ilk yardımdan sonra hemen hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.