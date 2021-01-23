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Evi olan herkesi ilgilendiriyor! O evler artık kiraya verilmeyecek!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının açıkladığı son dakika haberine göre riskli binalar üzerine kapsamlı çalışma başlattığını açıkladı. Çalışma ile hasarlı ve yıkılma durumda olan evler artık kiraya verilmeyeceğini açıkladı.

23 Ocak 2021 Cumartesi 15:28
Evi olan herkesi ilgilendiriyor! O evler artık kiraya verilmeyecek!
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Son dönemlerde sık sık yaşanan depremler sonrası hasarlı binaların durumlar gitgide kötüye gidildiği görülüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı açıklamada son zamanlarda yaşanan depremler sonrası hasarı artan ve yıkılma durumda olan ev sahipleri binalarını kiraya verdiği gerekçesini göz önüne seriyor. Bu durumda ev sahiplerinin o evleri kiraya verilmeyeceğini açıkladı.

 Elazığ, İzmir ve İstanbul’da bulunan hasarlı evler kiraya verilmeyecek!

Bakanlık özellikle 3 şehre değinirken burada bulunan hasarlı ve yıkılma durumunda ki tehlikeli evlerin, ev sahipleri tarafından kiraya verilmeyeceğini duyurdu. Bu binada oturan kişiler farklı evlere çıkarak o evleri ise kiraya verildiği görüldüğü gerekçesi ile yapılan bu çalışmada artık hasarlı binaların kiraya verilmeyeceğini açıklıyor.

 O evlere oturum engeli getirilecek!

 

Türkiye’de belirlenen bu evlerin kontrol sırasında hasarlı ve tehlikeli durumda olan evlerde oturuluyorsa tespit edilecek. Bina ile alakalı aksaklıkların giderilmesi için süre verilecek.  Tehlike durumu ortadan kalkmadan o evlere oturum engeli geliyor.

 

 

 



Son Güncelleme: 23.01.2021 15:28
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulIzmirElazığÇevre Ve Şehircilik Bakanlığı
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