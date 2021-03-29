Evergreen ne demektir? Evergreen gemisi hangi ülkeye, kime ait?

Bu sefer de Çin'de Evergreen şirketine ait bir TIR otoyolda faciaya neden oldu. Otoyolun tıkamasından sonra yol trafiğe kapandı. Olayın ardından Evergreen ve Evergreen gemisi ile ilgili sorular sorulmaya başlandı. Peki Evergreen gemisi nedir? İşte detaylar...

Evergreen ne demek?

Süveyş kanalı'nda karaya oturarak gemilerin ulaşımını engelleyen uluslararası nakliye şirketi Evergreen, son zamanlarda yaşattığı talihsiz hadiselerle gündemde yer aldı. Nakliye şirketi Evergreen'e ait olan Ever Given isimli bir gemi Süveyş Kanalı'nda sıkışarak kalmıştı daha sonra aynı şirkete ait olan nakliye konteyneri taşıyan bir kamyon Çin'de bir otoyolda kaza yapmasıyla ulaşımın aksamasına sebep oldu. Evergreen Marine Corporation, merkezi Tayvan'ın Taoyuan Şehri, Luzhu Bölgesi'nde yer alan Tayvanlı bir konteyner taşımacılığı ve nakliye şirketidir.

İngilizce "her daim yeşil kalan anlamında gelen evergreen kavramı genel olarak gazetecilik ve yayıncılık alanında tercih edilen bir terimdir. Evergreen içerik anlamına gelereki güncelliği her daim devam eden, uzun bir zaman dilimi geçse dahi ilgi gören içerik demektir.