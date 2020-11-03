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Eve ve arabaya yıldırım düşme ihtimali nedir? Eve ve arabaya yıldırım düşer mi?

Kötüleşen havalar ile birlikte fırtınalar ve yıldırım düşmeleri ortaya çıkmaya başladı. Vatandaşlar araçlarına ve evlerine yıldırım düşmesi gibi bir durum söz konusu olup olmadığını merak ediyorlar. Faraday Kafesleri ile yıldırım düşmesine karşı önlemler alınıyor..

03 Kasım 2020 Salı 17:58
Eve ve arabaya yıldırım düşme ihtimali nedir? Eve ve arabaya yıldırım düşer mi?
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Kış aylarına girilmeye başlanması ile birlikte yağmurlar ve fırtınalar da görülmeye başlandı. Araçlarının güvenliğini düşünen vatandaşlar ise araçlarına yıldırım düşmesi gibi bir durum olup olmayacağına ilişkin araştırmalarına başladılar.

Eve Yıldırım Düşer mi?

Eve yıldırım düşmesi durumu çok nadir de olsa görülebilen bir hadisedir. Eve yıldırım düşmesi halinde binlerce derecelik sıcaklık bir anda evin tüm noktalarına yayılır. Özellikle elektronik aletler, antenler, kablolar ve demir aracılığı ile evin her noktasına yayılacak olan sıcaklık yangına neden olabilmektedir. Buna bağlı olarak tam bu esnada elektronik bir alet ile temas halinde olunması durumunda kişiler için hayati tehlike söz konusu olacaktır.


Dünya üzerinde her saniye yaklaşık 100, 1 günde ise yaklaşık 8 milyon yıldırım oluşmaktadır. Voltajları 10 ile 100 milyon arasında değişiklik gösteren bu yıldırımların sıcaklığı 40.000 santigrat dereceye kadar yükselebilmektedir. Evlere ve araçlara düşme tehlikesi bulunan yıldırımlar ise Faraday Kafesleri aracılığı ile absorbe edilmektedir.

Faraday Kafesi

Faraday Kadesi, 1836 senesinde Michael Faraday tarafından ortaya konmuştur. Yüklü iletkenin fazla yükünün yalnızca iletkenin dışında bulunduğu ve iletkenin içindeki maddeye etki etmediğini gözlemleyerek bunun ispati için metal folyo ile bir kafes ortaya koydu. Bu kafes elektrostatik jeneratörle üretilen yüklerin etkisini ortadan kaldırabiliyordu.

Sonrasında ise seri üretim olarak ortaya konan Faraday Kafesleri evlerde ve araçlarda da kullanılmaya başlandı. Buna bağlı olarak araç içinde yolculuk yapan bir aile araca yıldırım düşmesi halinde güvende olabiliyor.



Son Güncelleme: 03.11.2020 17:58
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Anahtar Kelimeler:
YıldırımDoğal AfetYüksek Voltaj
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