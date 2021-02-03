Evden sipariş verebileceğiniz sanal market uygulamaları

Karantina günlerinde insanların evde kaldığı bu dönemlerde sanal market uygulamaları oldukça popüler oldu.Virüs tehlikesinden dolayı marketlere gitmek istemeyenler uygulamalar ile evlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir.Bir sürü şubesi bulunan marketlerde bu uygulama ayak uydurmuştur.

Online alışveriş yapabileceğiniz market uygulamaları hangisi?

Migros sanal market

-Carrefoursa Online =

-A101 =

-İstegelsin =

Tazedirekt =

Getir =

Yemeksepeti Banabi =

= 1997 yılında kurulan en eski uygulama olan Migros sanal market 81 ilde hizmet vermektedir.App store ya da Google Play Store’dan indirilebilen uygulaması ile alışveriş yapabilir.Kredi kartı ile ödeyebilirsiniz.Türkiye’nin bir çok ilinde CarrefourSa adı ile şubeleri bulunan marketin uygulamasından istedğiniz ürünü alabilir.4-6 günde elinize ulaşır.10001 şubesi ile ülkemizde en çok market zinciri bulunan A101,ürünlerinizi kargo aracılığı ile iletir.6 ile 7 gün arası teslim edilmektedir.Altenatif rakiplerinden tek farkı sadece online market olarak hizmet sunar.Teslimat gün ve saatini istediğiniz şekilde ayarlayabilmektesiniz. -Aldığınız ürünleri taze bir şekilde evinize ulaştıran bir uygulamadır.Ülkemizin her yerinden sipariş verebilirsiniz. -Pandemi döneminde en yoğun çalışan market uygulamasıdır.Evinizde yemek yaparken eksik olduğunu malzemenizi uygulama üzerinden alarak dakikalar içinde size ulaştırır. -Diğer uygulamalardan bir farkı bulunmayan Banabi market alışverişinizi sizlere ulaştırır.Yemeksepeti aplikasyonundan ulaşabilirsiniz.