İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!
Son Dakika
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!

Evden sipariş verebileceğiniz sanal market uygulamaları

Oturduğunuz yerden kapınızın önüne kadar getirilen online market uygulamalarının isimleri ve özellikleri hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

03 Şubat 2021 Çarşamba 13:03
Evden sipariş verebileceğiniz sanal market uygulamaları
Takip Et:

Karantina günlerinde insanların evde kaldığı bu dönemlerde sanal market uygulamaları oldukça popüler oldu.Virüs tehlikesinden dolayı marketlere gitmek istemeyenler uygulamalar ile evlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir.Bir sürü şubesi bulunan marketlerde bu uygulama ayak uydurmuştur.

Online alışveriş yapabileceğiniz market uygulamaları hangisi?

-

Migros sanal market

= 1997 yılında kurulan en eski uygulama olan Migros sanal market 81 ilde hizmet vermektedir.App store ya da Google Play Store’dan indirilebilen uygulaması ile alışveriş yapabilir.Kredi kartı ile ödeyebilirsiniz.

-Carrefoursa Online =

Türkiye’nin bir çok ilinde CarrefourSa adı ile şubeleri bulunan marketin uygulamasından istedğiniz ürünü alabilir.4-6 günde elinize ulaşır.

-A101 =

10001 şubesi ile ülkemizde en çok market zinciri bulunan A101,ürünlerinizi kargo aracılığı ile iletir.6 ile 7 gün arası teslim edilmektedir.

-İstegelsin =

Altenatif rakiplerinden tek farkı sadece online market olarak hizmet sunar.Teslimat gün ve saatini istediğiniz şekilde ayarlayabilmektesiniz. -

Tazedirekt =

Aldığınız ürünleri taze bir şekilde evinize ulaştıran bir uygulamadır.Ülkemizin her yerinden sipariş verebilirsiniz. -

Getir =

Pandemi döneminde en yoğun çalışan market uygulamasıdır.Evinizde yemek yaparken eksik olduğunu malzemenizi uygulama üzerinden alarak dakikalar içinde size ulaştırır. -

Yemeksepeti Banabi =

Diğer uygulamalardan bir farkı bulunmayan Banabi market alışverişinizi sizlere ulaştırır.Yemeksepeti aplikasyonundan ulaşabilirsiniz.

 

 

 



Son Güncelleme: 03.02.2021 13:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Online AlışverişA101IstegelsinMigros Sanal MarketTazedirektGetir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Zonguldak'ta başına Ağaç dalı düşen kişi hayatını kaybetti
Zonguldak'ta başına Ağaç dalı düşen kişi hayatını kaybetti
Esenyurt'ta 3 kişi, arabayla kovaladıkları adamı kurşun yağmuruna tuttular
Esenyurt'ta 3 kişi, arabayla kovaladıkları adamı kurşun yağmuruna tuttular
Distribütörlük nedir? Nasıl distribütör olunur?
Distribütörlük nedir? Nasıl distribütör olunur?
Sevgililer Günü tarihçesi nedir? Sevgililer günü ne zaman, nasıl ortaya çıkmıştır?
Sevgililer Günü tarihçesi nedir? Sevgililer günü ne zaman, nasıl ortaya çıkmıştır?
Şanlıurfa'da husumetli aileler birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü
Şanlıurfa'da husumetli aileler birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü

Popüler Haberler

EYT çıkarsa ne zaman emekli olabilirim? 2021
POMEM 2021 Polis alım şartları
Esnek çalışma nedir? Kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma dönemi ile neler değişecek?
Beni Bırakma dizisinin Firuze'sı Hazal Eylül Çelik'un hayat hikayesi!
Habertürk TV whatsapp şikayet ve ihbar hattı iletişim telefon numarası
Altın ne kadar oldu? 4 Şubat 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 4 Şubat 2021 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 4 Şubat 2021 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 4 Şubat 2021 Perşembe aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
Acil paraya ihtiyacı olan kredi notu düşük vatandaşa kredi veren bankalar! 4 Şubat 2021 Perşembe
Güncel gümüş fiyatları 4 Şubat 2021 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Ateş en doğru nasıl düşürülür? Yüksek ateşte neler yapılmalıdır?
Recep İvedik 6 ne kadar izlendi? Recep İvedik 6 gişe rakamları
Askerlik yardım başvuru şartları nelerdir? Asker ailesine yardım ödemeleri devam ediyor
Ziraat katılım kar payı hesaplama 50 bin TL – 100 bin TL kar payı oranları ve yüzdeleri
İŞKUR ile 11 ilde bekçi alımı başvuruları başladı
Star TV canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bankaların SMS ile kredi başvuru numaraları 2021
TV 8 canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Atv canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 4 Şubat 2021 Perşembe
The Eternals filminin konusu ve vizyon tarihi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.