Evden kaçıp, evlenip, geri dönen kızına kurşun yağdırdı

Olay geçtiğimiz gün Denizli Buldan'da yaşandı.

Sabah gazetesinin haberine göre Denizli Buldan'da ailesiyle birlikte yaşamını sürdüren 19 yaşındaki Kadriye Esenay Akçaöz isimli genç kız geçtiğimiz ortadan kayboldu. Akçaöz'ün ailesi kızlarına ulaşamayınca baba 52 yaşındaki Alphan Akçaöz, çevresinden yardım istedi ve genç kız için sosyal medyadan seferberlik başladı.

Genç kız kanlar içinde yere yığıldı

19 yaşındaki genç kız ise dün akşam saatlerinde çıkıp evine geri döndü ve ailesine erkek arkadaşıyla evlendiğini söyledi. bu sözleri duyan ve fırıncılık yapan baba kriz geçirdi ve eline geçirdiği tüfekle kızına ateş açtı.Kurşunların hedefi olan genç kız başından ve göğsünden yara aldı , olduğu yere kanlar içerisinde yığıldı.

Olayı gören mahallelinin haber vermesiyle olay yerine 112 sağlık personeli ve polisler sevk edildi. Genç kız sağlık ekipleri tarafından hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılırken ,baba Akçaöz, polis ekiplerince gözaltına alınırken, Kadriye Esenay'ın hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sabah